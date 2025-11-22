リリースで発表

J2の愛媛FCは11月22日、青野慎也監督が2025シーズンをもって退任すると発表した。

また、吉村光示リクルートダイレクターの退任も併せて発表されている。

2023年にJ3を制してJ2に戻って来た愛媛だったが、今季はシーズン序盤から苦戦を強いられる。 5月21日に石丸清隆監督の契約解除を決断し、6月24日に暫定で指揮を執っていた青野慎也ヘッドコーチの監督就任を正式発表。監督交代で巻き返しを図ったが、青野監督の下ではわずか2勝のみと勝ち点を積み上げられず。第11節から最下位が続き、残り4試合を残した10月26日にJ3降格が決定した。

青野監督はコメントで、日頃よりクラブを支えているスポンサーやサポーター、ともに戦ってきた選手・スタッフ、クラブ関係者へ心からの感謝を述べた。その上で、「愛媛FCで指揮を執れたことは、私にとって大きな誇りであり、常に挑戦と成長の連続でした」と在任期間を振り返った。しかし、「J3降格という結果となり、本当に申し訳なく思っております」とファン・サポーターに謝罪した。

そして、「愛媛FCが一日も早くJ2リーグへ復帰し、これからも地域に愛され、さらなる高みを目指して進んでいくことを心から願っています」とクラブの未来にエールを送った。

青野慎也監督のコメントは以下の通り。

「このたび、2025シーズンをもちまして、愛媛FCの監督を退任することとなりました。まず、日頃よりクラブを支えてくださっているスポンサーの皆さま、ホーム・アウェイを問わず熱いご声援を送ってくださったサポーターの皆さま、そしてともに戦ってきた選手・スタッフ、クラブ関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

愛媛FCで指揮を執れたことは、私にとって大きな誇りであり、常に挑戦と成長の連続でした。しかしながら、J3降格という結果となり、本当に申し訳なく思っております。愛媛FCが一日も早くJ2リーグへ復帰し、これからも地域に愛され、さらなる高みを目指して進んでいくことを心から願っています。最後になりますが、今後とも愛媛FCへの変わらぬご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます」（FOOTBALL ZONE編集部）