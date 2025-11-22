◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス 第３日（２２日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

第３ラウンド（Ｒ）が行われ、３２歳のベテラン・葭葉ルミ（富士住建）が３３位で出て４バーディー、ボギーなしの６７をマークし、首位と５打差の８位に浮上した。

１０番スタートで前半の１２番、１８番と２メートルに乗せて伸ばし、終盤の８番は１メートル、９番は３メートルにピタリと寄せて２連続バーディーを奪った。「ショットが良くて、チャンスが多かった」と充実の表情を浮かべた。

初日は７２で５７位と出遅れた。「前半に５オーバーまでいって、吹っ切れた。もう予選通過は無理かなと思って、サラっとできた。力まなくなった」と苦笑した。第２Ｒは「暫定球を３回打った」と苦戦しながら６８で回り、第３Ｒは好スコアで上位浮上した。

今大会はキャップの後ろ部分に喪章をつけてプレー。９月末に父・昌利さんが５７歳で死去したことを明かした。父は長年闘病を続けていたが、今年６月頃にも会場へ応援に駆けつけるなど、温かく見守ってくれた。葭葉は「今年は前半で（トップ１０に３回入るなど）良かったので喜んでました。活躍を届けたいです」と誓った。

メルセデス・ランクは来季シード圏内の４８位。今大会は激しいシード争いが繰り広げられているが、「予選を通りたいという気持ちもそんなになくて、ここ５年で一番落ち着きながら出られている」と平常心で臨んでいる。初優勝した１６年のニッポンハムレディス以来、９年ぶりの優勝に向けて「覚醒？ できたらいいですね」と見据えた。