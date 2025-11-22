“ちょっとしたお出かけ”→【ユニクロ服】で！ 40・50代が似合う♡「優秀アイテム」

寒さが深まる季節こそ、気負わずに着られる “頼れるベーシック” が大活躍しそう。【ユニクロ】には、40・50代の大人が取り入れやすいシンプルデザインの名品が勢ぞろい。今回は、ちょっとしたお出かけにちょうどいい「優秀アイテム」をピックアップ。サッと羽織るだけでサマになりそうなフリースカーディガンから、コーデのアクセントになる機能性マフラーまで。暖かさと品の良さ、どちらも叶えてくれそうなラインナップです。

ふわ軽で暖かい “大人のリラックス羽織り”

【ユニクロ】「ボアフリースリラックスカーディガン」\3,990（税込）

ふわっと柔らかそうなボアフリースで、軽いのにしっかり暖かさも得られそうな一枚。ノーカラーだから首元がすっきり見えて、きれいめにもカジュアルにも馴染みそうです。袖口はバインダー仕様で風が入りにくいので、肌寒い日の外出に大活躍しそう。ゆったりシルエットで、中に厚手のトップスを着てもごわつきにくそうなのも嬉しいポイント。洗濯機洗いOKで、デイリーに気負わず使えそうな優秀カーデです。

上質素材で品良くきまるタートルネックセーター

【ユニクロ】「メリノリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

細いリブ編みが縦ラインを強調して、すっきり見せてくれそうなタートルネックセーター。実は筆者も愛用中。上質メリノウールの滑らかさでチクチクせず、長時間着ても快適。体に寄り添うシルエットなのに締め付け感もなく、ジャケットやコートのインにもぴったり。大人の冬コーデを品良くまとめてくれる、まさにワードローブの定番です。

ちょっとしたお出かけを快適にするスウェパン

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

スウェパンのブームは今シーズンもまだまだ継続。春夏に買ったスウェパン、冬に穿いたら寒過ぎた……なんて人も少なくないかも。そこでおすすめなのが、裏面にヒートテック機能を持つ素材を使用したパンツ。裾にリブが付いたジョガーデザインで、足元からの風の侵入も防いでくれそう。一枚仕立てで着膨れしにくく、40・50代のちょっとしたお出かけにもぴったりです。

首元に “ほっと” 温もりをくれる冬小物

【ユニクロ】「ヒートテックマフラー」\1,990（税込）

ウール混の柔らかそうな素材で、上質感のある巻き心地が期待できるマフラー。吸湿発熱機能を持つヒートテック素材のおかげで、外の冷たい空気にも負けずにしっかり暖かさをキープしてくれそう。クラシックなチェック柄がコーデのアクセントになり、シンプル服でも一気に華やぎそうなのが魅力。ボリュームもほどよく、40・50代の大人女性が上品に取り入れやすい一本です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子