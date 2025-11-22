2025年10月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。マネー部門の第3位は――。 ▼第1位 エルメスでもユニクロでもない…ファーストクラスに乗る｢本物の富裕層｣が普段着にする"ジャージ"の正体

▼第2位 ｢年金だけで暮らす人｣は早々に手放している…50代までに捨てておくべき｢老後のお金を食い潰すもの｣8選

▼第3位 持ち続けるだけで安定的に資産が増える…お金のプロが独自に編み出した年齢別｢最強の投資ポートフォリオ｣

物価が高騰しているいまは、資産を現金のまま保有していると目減りしてしまう。経済評論家の頼藤太希氏は「米国ではどんな状況でも資産を安定的に増やせる『パーマネントポートフォリオ』が良く知られている。それを日本人向けにアレンジした資産運用戦略を考えてみた」という――。

写真＝iStock.com／tadamichi ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tadamichi

■好調を維持し続ける資産はない

インフレ時代では現金の価値が目減りしていくので、資産を守るためにも投資をすることが欠かせませんが、投資にはリスクがつきもの。リスクとは「リターンの変動幅」であり、リスクを取らないとリターンは得られません。投資をする以上、損をする可能性があることを示しています。

いくら調子の良い投資先であっても、ずっと好調を維持するとは限りません。図表1は、1920年代から2010年代までの100年間を10年ごとに区分して、4つの資産クラスの実質リターンを示しています。他の資産と比べて最もパフォーマンスがよかった資産に黄色のハイライト、最もパフォーマンスが悪かった資産にグレーのハイライトをしています。

株はパフォーマンスが概ね好調な資産であることがわかります。しかし、常に好調ではなく、1930〜1939年、2000〜2009年は他の資産と比べて最もパフォーマンスが悪かった資産となっています。債券や金が最もパフォーマンスがよかった時期があることもわかりますね。

資産形成に株は欠かせない資産ですが、お金を使うこと（資産の取り崩し）を意識すると、債券や金（ゴールド）など複数の資産を組み合わせておくのがベターです。

■安定したリターンを目指す資産配分戦略

パーマネントポートフォリオは、保有し続けるだけで資産を安定的に増やしていくことを目指す資産配分の考え方。「パーマネント」とは「半永久的な、長持ちする」といった意味です。

パーマネントポートフォリオの資産配分は、資産を現金（ドル）、米国株、米国債、金（ゴールド）の4つの資産に25％ずつとなっていて、米国の経済評論家、ハリー・ブラウン氏によって開発されました。

それぞれの資産の役割は、次の通りです。

・現金（ドル）……暴落に備えて保有。普段の生活資金の引き出し資産として必須。

・米国株……歴史的に経済成長に合わせて大きなリターンを上げてきた資産であり、今後も資産を増やすなら欠かせない資産。

・米国債……金利が下がる時に値上がりする。株と反対の値動きをする傾向にある点や、保有中に利息という安定したリターンがある点から保有する意味のある資産。

・金（ゴールド）……金自体が価値のある実物資産。インフレや世情不安で値上がりする傾向。株価下落のヘッジ資産としても有用。

特定の資産が値下がりしても、他の資産は値上がりするといった具合に補い合いながら、全方向に備えながら資産を増やすという考え方は良いと思います。

ただし、「パーマネント」と言っているわりには、現金比率が25％というのは少なく感じます。高齢になればなおさらでしょう。心の安定度を考えると、もっと高くすべきです。

■現金比率50％で保有する資産配分戦略

心の安定度を優先し、現金比率を高めた資産配分戦略に「カウチポテトポートフォリオ」があります。米国の金融コラムニスト、スコット・バーンズ氏が提唱しています。

カウチポテトとは、ソファー（couch：カウチ）に寝転びながらポテトチップスを食べることを指す言葉です。それくらい気楽にしていても、安心して資産を増やせる資産配分を指しています。カウチポテトポートフォリオは現金と米国株を50％ずつの配分です。

現金比率が50％となっているので、仮に株が暴落して半額になった場合でも、資産全体では25％の減少に留まります。より安心して投資を続けるならば、カウチポテトポートフォリオの考え方は取り入れた方が良いことがわかります。

■筆者独自「日本版パーマネントポートフォリオ」

パーマネントポートフォリオもカウチポテトポートフォリオも、米国の専門家が米国人向けに考えた資産配分です。日本人が実践するには、色々と調整が必要です。

そこで、日本人が安心して堅実にリターンを目指すために、「日本版パーマネントポートフォリオ」を私が考えました。

写真＝iStock.com／years ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／years

まず、現金とリスク資産（株・米国債・金など値動きのある資産）は別々で考え、現金比率は高めて保有することとします。

大前提として、生活費6カ月分は現金で必ず確保しましょう。急な病気やケガ、リストラなどが起こっても慌てずに済みます。もしもこうした万が一のときのお金もない状態で投資をしていたら、いざお金が必要になったというときに損失を抱えている資産でも売却せざるを得なくなります。なにより、キャッシュは心の安定を得るために必要なのです。

実際、投資やビジネスの世界では「Cash is King」と言われます。キャッシュの存在がいかに重要であるかを示す言葉です。

■現金比率に有効な「120の法則」

カウチポテトポートフォリオの考え方を生かし、現金とリスク資産の配分比率を50％ずつにするのがひとつの手ですが、現金比率は「120の法則」を活用するのも有効です。

120の法則は、無リスク資産（現預金・個人向け国債）とリスク資産の割合を「自分の年齢」と「120から自分の年齢を引いた数字」に対応させて保有する考え方です。

たとえば、自分の年齢が40歳であれば、無リスク資産とリスク資産の割合は「40：80」と考えるイメージです。もし資産が600万円あるなら、無リスク資産は200万円、リスク資産は400万円となります。同様に、自分の年齢が60歳ならば無リスク資産とリスク資産の割合は「60：60」。資産が2000万円であれば、無リスク資産1000万円、リスク資産1000万円に分けて保有するイメージです。

なお、一般的な「120の法則」は債券と株式の割合で資産の割合を考えます。預貯金などの無リスク資産はこの法則とは別で考える必要があるため、正直使いにくいです。今回紹介した無リスク資産：リスク資産の「120の法則」は、筆者が使いやすくアレンジしたものです。

筆者が考えるパーマネントポートフォリオのリスク資産は「米国株→世界株」「米国利付債」「金（ドルベース）→金（円ベース）」の3つの資産に均等配分します。

わかりやすさを重視して均等配分にしているので、リスク許容度が高いならば株の比率を高めてもOKです。

■無リスク資産は個人向け国債もOK

無リスク資産には個人向け国債も含めてOK。円金利上昇の恩恵を受けるなら「変動10年国債」がベターです。

「オルカン」と「S＆P500」はどちらが良いかの議論がよくありますが、過去の運用実績で考えるならばS＆P500。しかし、この先、運用パフォーマンスが保証されているわけではありません。

地政学で考えると、今後はアメリカと中国の対立は続いていき、世界は分断されていく見通しです。地政学リスクも考慮して、どちらが負けにくいかを考えれば世界株の方がベターでしょう。

手間をかけられるならば、世界株に加えて、高配当株に投資するのも手です。時間を味方につけて値上がり益を目指しつつ、定期的に配当金も受け取れます。暴落にも強いので、暴落耐性を高めることができます。

個別株に投資をする際は、好業績であることは必須。連続増配または累進配当の高配当銘柄がベターです。投資信託やETFを通じての投資でももちろんOKです。

金はドルで買う必要はなく、円で買って持っておけば問題ありません。債券としてもっとも安全で流動性が高く、取引量が多いのが米国債。デフレ局面や経済の減速時に強い米国長期債を保有しておくのが基本です。

なお、米国債には利付債とストリップス債があります。パーマネントポートフォリオにおいては、キャッシュフローが得られる利付債を選ぶのが個人的には良いと思います。

資産形成の観点からは複利効果が得られるストリップス債がベターですが、資産形成している間の生活が充実することも大切な視点です。その際に売却せずに、年2回利子が受け取れるのは使いやすいのではないでしょうか。

手間をかけられるならば、金利上昇局面は米国短期債を保有し、金利低下局面は米国長期債を保有するのがベターです。金利上昇局面では、償還日までの残存期間の短い米国債を購入し、償還まで保有。償還日を迎えたら、元本＋金利分を次の残存期間の短い米国債に再投資します。金利上昇局面が続いていれば、再投資の際によりたくさん金利がもらえる利付債が購入できるでしょう。

反対に金利低下局面では、償還日までの残存期間が長い米国債を購入し、保有を続けます。そうすることで、その後市場金利が下がっても高い金利が受け取れます。

米国金利は現在、金利低下局面にあるので長期利付債の購入がおすすめです。

不確実性のあるマーケットにおいて、どのような状況でも安定したリターンを目指す戦略「日本版パーマネントポートフォリオ」が参考になれば幸いです。

（初公開日：2025年10月5日）

----------

頼藤 太希（よりふじ・たいき）

経済評論家・マネーコンサルタント

Money＆You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。慶應義塾大学経済学部卒業後、アフラックにて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、フジテレビ「サン！シャイン」、BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money＆YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。『はじめての新NISA＆iDeCo』（成美堂出版）、『定年後ずっと困らないお金の話』（大和書房）など書籍110冊超、累計190万部。日本年金学会会員。ファイナンシャルプランナー（CFP®）。日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）。宅地建物取引士。日本アクチュアリー会研究会員。X（＠yorifujitaiki）

----------

（経済評論家・マネーコンサルタント 頼藤 太希）