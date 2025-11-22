µ¤Ê¬¤ÏÌ¾ÃµÄå¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¡¢²¬»³¡¡¡Ö¸¤¿À²È¡×²¾Áõ¤â
¡¡Ì¾ÃµÄå¡¦¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿äÍýºî²È²£¹ÂÀµ»Ë¤¬Àï»þÃæ¤ËÁÂ³«¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¿¿È÷Ä®ÃÏ¶è¤Ê¤É¤Ç22Æü¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë²¾Áõ¤·¤Æ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤òÎý¤êÊâ¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥ÈË¹¤Ë±©¿¥¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¶âÅÄ°ì¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ä¡Ö¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²¡×¤Îº´À¶¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇò¤¤¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Î¿Í¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤«¤éÌó140¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1000¿Í¤Î¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»²²Ã¼Ô¤é¤Ï¡¢¶âÅÄ°ì¤¬¾®Àâ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ëJRÀ¶²»±Ø¡ÊÆ±¸©Áí¼Ò»Ô¡Ë¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¾ì½ê¤ò½ä¤Ã¤¿¡£»¦¿Í»ö·ï¤Î¡ÖÈï³²¼Ô¡×¤È¡Ö²Ã³²¼Ô¡×¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ëÃæ¡¢¾Ð´é¤ÇÎý¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤é¶âÅÄ°ì¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÁÒÉß»Ô¤Ê¤É¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬2009Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¡¢º£²ó¤Ç15²óÌÜ¡£Æ»Ãæ¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤é¤¬ºîÃæ¤Î°ì¾ìÌÌ¤òÀ£·à¤ÇºÆ¸½¤·¡¢Âçºå»Ô¤«¤é»²²Ã¤·¤¿²ñ¼Ò°÷ÀÐÃ«ÃÒÈþ¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï¡ÖÆ±¤¸ºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£Ä®¤°¤ë¤ß¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ£·à¤¬Ëè²ó¤Î³Ú¤·¤ß¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£