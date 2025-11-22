〈“伝説のヤクザ”が300人の不良と大乱闘…「腰に2丁拳銃をぶらさげ、西部劇のようなスタイルで登場した」“モロッコの辰”とは何者か？〉から続く

45年間にわたり、「ヤクザ」と呼ばれる人々を取材してきたフリーライターの山平重樹氏。そんな山平氏が、ヤクザたちの意外な素顔や、これまで世に知られていないエピソードを綴った著書『私が出会った究極の俠たち 泣いて笑ってヤクザ取材45年』（徳間書店）を上梓した。

ここでは、同書より一部を抜粋し、戦後の横浜愚連隊のカリスマとして語り草になった伝説のヤクザ「モロッコの辰」こと出口辰夫氏の素顔を紹介する。（全2回の2回目／1回目から続く）



「モロッコの辰と一緒になったのは、16歳の時…」元夫人・おふじさんの切ない話

「横浜愚連隊物語 モロッコの辰」を書くため、私は多くの関係者から取材させて貰い、お世話になったけれど、やはりモロッコの元夫人であるおふじさんの話はなんとも切なかった。

私がおふじさんと会ったのは昭和62年春のことだが、彼女は開口一番、

「もう死んで30年以上経ってるのに、夢に見るんですよ。辰ちゃんはまったく変わらぬ姿で出てくるんです。どんなに近い人でも死んだ人の夢なんて見たことがないのに、なぜだろうと不思議に思って、真夜中でも起きて仏壇にあかりを入れるんですよ。お線香をあげて欲しいのかなとも思って……」

としみじみ言ったものだが、いまだ「辰ちゃん」と呼ぶのも、彼女の中では何ら時が経ってないということの証しなのだろう。

おふじさんがモロッコの辰と一緒になったのは、昭和18年、16歳の時、別れたのは23歳の時で、およそ8年の短い結婚生活であったが、戦中、戦後の激動期、モロッコとの暮らしはおふじさんにとって悲喜交々、30年経っても忘れられない日々となったのだった。

「長男を結核で亡くしてしまってね」息子が亡くなり、号泣したモロッコの辰

「一緒になって1年して長男が生まれました。辰ちゃんの名前をとって龍彦と、あの人が名づけたんですが、4つの時、結核で亡くしてしまってね、辰ちゃんのが感染ったんです。私も泣いたけど、辰ちゃんの嘆きようといったらなかったですよ。霊柩車に乗せようという時、彼は住んでた家の柱にすがって号泣してましたから」

終戦直後のことで、結核の特効薬であるペニシリンもなかなか入手できず、モロッコの慙愧の念、無念さはいかばかりのものであったことか。何より自分のせいで息子を死なせてしまったということが、モロッコには耐え難い苦しみとなったのであろう。おふじさんがこう続けた。

「着物も何もみんな脱がされちゃって…」おふじさんが語ったモロッコとの結婚生活

「羽振りがよさそうに見えても、家の中は火の車、博奕の時なんか、私と子供がカタに入れられたみたいになって旅館に置いてけぼり、着物も何もみんな脱がされちゃってね（笑）。龍彦が結核になっても、ペニシリンを1本か2本、打ってやっただけでした。別れたのは龍彦を亡くしてというより、辰ちゃんに女ができたからです。女にはモテたんですよ。決して美男子じゃなかったけど気持ちの優しい人だったから。女はいっぱい作ってましたね」

それでもモロッコは、別れたあとも死ぬまでおふじさんの籍を抜かなかったという。最期の時も別の女と一緒だったが、モロッコはおふじさんに、

「オレがいくら女作っても、うちの若い衆たちは、おまえのことしか『姐さん』と呼ばないんだよ」

とボヤいたという。

そしてモロッコの死後、32年が経ち、還暦となった彼女の口から端なくも漏れ出たのは、

「私は今でもあの人のことが好きだから……」

という恋する乙女のようなつぶやきであった。

モロッコの弟分“塚越の辰”をヒットマンが急襲

モロッコの辰の舎弟で、戦後の愚連隊華やかなりし時代、モロッコ、長谷川辰五郎とともに「横浜三辰」として名を馳せた大物が“塚越の辰”こと塚越辰雄である。この塚越の姐さんから聴いた話にも、私は唸らされた。思い込んだら命がけというか、この姐さんの男顔負けの気丈さ、惚れた男への一途さも凄かった。

塚越の辰は、モロッコが稲川聖城の若い衆となってからも、愚連隊を通し、モロッコの死後も、「オレの兄貴は生涯モロッコだけ」と組織入りを拒んで、一本独鈷を貫いた男だった。

事件が起きたのは、モロッコの死から6年後、昭和36年4月29日のことである。同日夕、塚越の命を狙って、5人のヒットマンが、横浜・真金町の塚越邸を急襲したのだ。その時、塚越は座敷で軽い鼾をかいて昼寝中で、夫人は外に乾した布団を取り込んでいる最中だった。

「妻に抱きつかれたまま、ヒットマンたちと激しい撃ちあいを…」

ガラッと玄関の戸が開いた瞬間、夫人は殴り込みと察したというから、さすが男稼業の妻だった。布団を放り投げ、座敷に駆け込むや、寝ている夫の上に覆い被さったのだ。その直後、男たちの足音とともに「パーン」と銃声があがり、弾丸が夫人の耳元をかすめていく。

塚越もガバッとはね起き、枕元の2丁拳銃を手にとり、妻に抱きつかれたまま、その背中越しに、ヒットマンたちと激しい撃ちあいを開始する。「パーン」「パーン！」その間、夫人は塚越に覆い被さったままだった。銃撃戦は間もなく終わり、5人のヒットマンもすばやく去っていった。

2丁拳銃の塚越はかすり傷ひとつ負わなかったが、夫人は腰のあたりを撃たれていた。

「もう無我夢中で、私は撃たれたことさえ気がつきませんでした。骨盤に当たったんですが、深手ではなかったんです。傷跡は残りましたけどね」

妻は「カタギになってください」と…そのとき、塚越が見せた思わぬ反応

夫人は笑って話してくれたが、彼女が、懲役5年の刑を務め終えて帰ってきた夫に、

「カタギになってください」

と強く迫れたのも、その傷跡があってのことだったろう。躰を張って亭主の命を守ったのだから、塚越にすれば、妻に頭が上がらなかったのも無理はない。

そうは言っても、45歳近くまで愚連隊稼業を張ってきた身、簡単に足は洗えないだろうな――と、夫人も半ば“ダメもと”の気持ちで、一種の賭けだったという。夫に対して、大組織のスカウトがあるのも、彼女は知っていた。

だが、塚越の決断は早く、

「いいよ。おまえの言う通りにするよ。カタギになる」

と言ってきたから、これにはかえって夫人のほうがビックリしてしまった。

「主人は、もう愚連隊の時代じゃない。モロッコの兄貴の死とともに、オレたちの時代も終わったんだよ。ここいらが潮時だろう――って、言ってましたね」

夫人は夫より3つ年上の姉さん女房で、塚越も文字通り金のワラジを履いて探しあてた女性であったのだろう。塚越の辰が世を去ったのは、夫人を取材する2年前、昭和60年11月8日のことで、享年62であった。

