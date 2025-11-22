45年間にわたり、「ヤクザ」と呼ばれる人々を取材してきたフリーライターの山平重樹氏。そんな山平氏が、ヤクザたちの意外な素顔や、これまで世に知られていないエピソードを綴った著書『私が出会った究極の俠たち 泣いて笑ってヤクザ取材45年』（徳間書店）を上梓した。

ここでは、同書より一部を抜粋し、戦後の横浜愚連隊のカリスマとして語り草になった伝説のヤクザ「モロッコの辰」こと出口辰夫氏の素顔を紹介する。（全2回の1回目／2回目に続く）



「堂々と大金を巻きあげるようなことをやってのける」モロッコの辰は古典的な愚連隊そのもの

マヌケな話ではあるけれど、私がそのことに気がついたのはつい最近で、えっ、そうだったのかと、さすがに声はあげなかったものの、思いがけない発見にビックリしたものだ。

それは何かというと、モロッコの辰こと出口辰夫と銀座警察の高橋輝男が、同じ大正12年生まれの同期、亡くなった年もモロッコが昭和30年1月、輝男が翌31年3月と、まったく同じ時代に生きていたという事実である。信じられなかった。

私は長い間、モロッコのほうが一世代くらい前で、輝男があと、てっきり2人は別の時代に生きた人であるとばかり勘違いしていたのだ。とんだ思い違いもいいところだった。が、それくらい2人の生きざまは対照的で、さながら昭和と令和の時代ぐらいの開きがあるように思えるのだ。

モロッコの辰は古典的な愚連隊そのもので、シノギは恐喝一本、「モロッコの辰」の名刺の裏に《金〇〇万円拝借仕り候》と書いた一種の請求書を舎弟に持たせて、大親分のもとに行かせ堂々と大金を巻きあげるようなことをやってのける男だった。

一方の高橋輝男は博奕を嫌い、九州の硫黄鉱山や東京の青果市場を経営したり、映画製作やボクシング興行にも手を染めるような近代ヤクザそのものであった。

同じヤクザでありながら、これほど強烈な個性を持ち、まるで次元の違う世界に生きた両者というのも稀であったろう。両者の物語を書き、双方の多数の関係者を取材しておきながら、私が同時代人ではないと錯覚していたのも、むべなるかな。

が、そこでまたハタと考えたのは、果たして両者はまったく交流がなかったのであろうか。もしかしたら、法要とか放免祝い等の義理場で顔を合わせることもあったのではないか。

東京・浅草には名門の家根弥一家七代目を継承した村山洋二という親分がいて、この人が、モロッコを始め、井上喜人、吉水金吾ら横浜愚連隊の面々と昵懇にしており、また高橋輝男の銀座警察の一統とも親交があり、双方に顔が利いた人物であった。

この村山総長との縁を通して、モロッコと高橋輝男の交流が生まれたとしても何ら不思議ではないのだが、そんな話はついぞ聞いたことがない。

「僕もモロッコの辰とは1度会ったことがあるんです」モロッコの辰と安藤昇の意外な関係

それにしても、同時代に生きた横浜と銀座の極めつきの異色の両者が、どこかで顔を合わせたとして、その時、どんな所作をして、どんな会話を交わすものか。想像するだけで楽しい。

そういう意味で、私にモロッコとの思いがけない昔話を披露してくれたのは、今は亡き元安藤組のベストセラー作家・安部譲二氏だった。あれは忘れもしない平成17年11月5日、神楽坂の出版クラブで執り行われた「見沢知廉氏を偲ぶ会」でのこと。

見沢は自身の懲役12年の獄中体験をモチーフにして執筆した「調律の帝国」で三島由紀夫賞候補にもなった作家だが、この2カ月前、マンションから飛び降り自裁していた。

その見沢を偲ぶ会で、私は初めて安部氏と話をする機会を得たのだが、なぜかモロッコの辰の話になり、

「僕もモロッコの辰とは1度会ったことがあるんですよ。安藤（昇）のお伴で横須賀へ同行したことがありましてね。あれはモロッコの晩年の時だったのかなあ。今思うと、その時、モロッコの側にいたのが、若き日の野村秋介さんだったような気がしますね」

と言うので、私も、

「えっ、安藤昇さんはモロッコと付き合いがあったのですか」

と思わず訊いたものだが、初めて聞く話で、にわかには信じられなかった。決してあり得ないことではないにしても（安部氏の同行というのが、どうかなと思われたし、モロッコが横須賀に移った時分はもう野村氏は民族派に転身していたはずだった）、安部氏の記憶違いか、あるいはリップサービスとしか思えず、憎めない人だなあというのが、氏に対し、今に至る私の印象である。

「腰に2丁拳銃をぶらさげ、まるで西部劇のようなスタイルで登場した」約300人が参加した決闘の秘話

戦後の横浜愚連隊のレジェンドとして、モロッコの名をいっぺんに有名にしたのは、横浜中の博徒vs愚連隊の様相を呈した“保土ヶ谷遊園地の決闘”だろう。

発端は戦後間もない頃、“ハマの小鉄”の異名をとった清水小鉄という大物愚連隊が、ある博徒一家に袋叩きにされ、山中に埋められたこと。博徒の米ビツである賭場を荒らしたのだから、当然の報いであったが、これには愚連隊仲間がいきり立ち、報復に燃えた。

その助っ人に名乗りをあげる愚連隊が次々に現れたのは、モロッコを始め四天王が音頭をとったからだった。博徒側も、この機に一挙に愚連隊を潰そうと画策、両者の全面対決は避けられなくなった。

そこで愚連隊側は保土ヶ谷遊園地に陣を張り、関内、保土ヶ谷、杉田、南太田、東神奈川、綱島、鶴見等々から約300人が結集した。武器は猟銃、日本刀、ドス、竹ヤリなどだったという。この喧嘩に参加した横浜愚連隊OB氏は、こう振り返ってくれたものだ。

「あの当時、喧嘩だなんて言っても、拳銃なんか見たこともない。ちょっと上の兄ィが刀持ってるくらいで、オレたちは竹ヤリだもん。敵が来たら、構わねえからそれで突っついちゃえってなもんで（笑）、まるで荒神山の決闘だ。まだそんな時代だったんだね。で、何がたまげたかって、モロッコの辰ちゃんですよ」

この時、モロッコは大きなソフトを被り、革ジャン、乗馬ズボン、腰に2丁拳銃をぶらさげ、まるで西部劇のようなスタイルで登場したという。おまけに付いてきた舎弟たちは、「モロッコの辰」と書いた大きな幟まで掲げていたというのだ。

「辰ちゃんが現れた時、『おおっ！』とどよめきが起きました。初めて辰ちゃんを見た連中もいましたから、拳銃なんて手に入らんどころか、見たこともない時代に2丁拳銃だからね。革ジャンだって、着たくても着れない時代だった。度肝を抜かれたもんです」

