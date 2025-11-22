ÆüËÜÍ¿ô¤Î±Ç²è¥¬¥¤¥É¡¦¹â¶¶¥è¥·¥¤¬[¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó £²¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó £²¡ÙÉ¾ÅÀ¡§¡ú4ÅÀ¡Ê5ÅÀËþÅÀ¡Ë
© 2025 Universal Studios. All Rights Reserved.
¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
°ì¸ý¤Ë¡Ö¥Û¥é¡¼±Ç²è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
Á°ºî¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥ó¡Ù¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍ¶²ý¤·¤Æ¤Ï»¦¤¹Ï¢Â³»¦¿Íµ´¥°¥é¥Ð¡¼¤Î¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¯±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹õÅÅÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¢¤ÎÀ¤¤È¤³¤ÎÀ¤¤¬ÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤âÆâÊñ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼ç¿Í¸ø¤ÎËå¤Ë¤ÏÌ´¤òÇÞ²ð¤È¤·¤ÆÍ½ÃÎ¡¦±ó³Ö»ë¤ò¹Ô¤¦Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤Î·»Ëå¤¬¡¢Á°ºî¤Ç»à¤ó¤À¥°¥é¥Ð¡¼¤ËºÆ¤Ó¶¼¤«¤µ¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢À¸¿È¤Î»¦¿Íµ´¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë±Ç²è¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê´¶³Ð¤¬¤µ¤é¤ËÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎÉ®Æ¬¤¿¤ë¡Ø¥¨¥ë¥à³¹¤Î°Ì´¡Ù¡Ê1984Ç¯¡Ë¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊý¸þÀ¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡Ø¥¨¥ë¥à³¹¤Î°Ì´3 »´·à¤Î´Û¡Ù¡Ê1987Ç¯¡Ë¤Ø¤ÈËÜºî¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤ÏËÜºî¤ò¡Ø¥¨¥ë¥à³¹¤Î°Ì´¡Ù¤ÎºÇÎÉ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢80Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Û¥é¡¼±Ç²è¡×¤Î·ìÌ®¤¬21À¤µª¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤¬´î¤Ð¤·¤¤¡£
¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤Ä¤¤¤ËÆ²¡¹¤¿¤ëÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
STORY¡§»¦¿Íµ´¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÃÇÀþ¤·¤¿¹õÅÅÏÃ¤ËÆÏ¤¯¡Ö»à¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤È¡¢Ëå¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤Ë½õ¤±¤é¤ìÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥£¥Ë¡¼¡£4Ç¯¸å¡¢Ëå¤Ï3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬»¦¤µ¤ì¤ë°Ì´¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ·»Ëå¤Ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦
´ÆÆÄ¡§¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ç¥ê¥¯¥½¥ó
½Ð±é¡§¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Û¡¼¥¯¡¡¤Û¤«
¾å±Ç»þ´Ö¡§114Ê¬
Á´¹ñ¸ø³«Ãæ