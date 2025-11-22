「子育てはお前の仕事」発言に絶句。イクメンとは程遠い夫に、うんざり【ママリ】

「子育てはお前の仕事だろ！」育メンとは程遠い夫にうんざり

「みなさんの旦那さんは育メンですか？」私のとこは残念な夫でまともに育児ができなくて困ってます(´･_･`)



旦那は、子育てするのはお前の仕事だろ！とか言って手伝ってくれません。たまには息抜きもしたいのですがなかなか出来ません。



夫婦で協力しながら子育てをしていきたい。そう思っていても、現実には育児の温度差に悩むママは少なくありません。ママリにも、「夫が育児を手伝ってくれない」「一人で全部抱え込んでしまう」といった声が多く寄せられています。この記事では、「子育てはお前の仕事だろ！」と突き放され、息抜きもできずに悩んでいる投稿者さんのエピソードをご紹介します。

投稿者さんの夫は、育児にまったく協力的ではないそうです。一日中育児と家事に追われる中、夫はまるで他人事のような態度。



そんな状況に投稿者さんは、「たまには息抜きもしたいのですが、なかなかできません」と、心身ともに限界を感じているといいます。

ママリに寄せられた共感の声

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

イクメンぶる夫

外面だけはいい“見せかけイクメン”夫は、「いい夫」と思われがちで、周囲に相談しても理解されにくいもの。そんな状況が、不満や孤独感を深めてしまう要因になっているのかもしれません。



家庭の愚痴を安心して話せる場を持つことも、心の支えになりそうです。

夫を操ってます

夫の“イクメンアピール”にうまく付き合いながら、褒めて動かす姿は見事ですね。



こちらのママが言うように、上手に夫を立てて行動を促すのも家庭円満の秘訣かもしれません。

一人で抱え込まないで！育児は夫婦のチームプレー

育児は、どちらか一方が背負うものではありません。夫婦で話し合い、できることを分担していくことが、長い目で見てお互いのためになります。



もし夫に理解を求めても難しいときは、家族や友人、地域の支援サービスなどに頼るのも大切な選択です。



一人で抱え込まず、少しでも心が休まる時間を持つことが、笑顔で育児を続ける第一歩になります。

