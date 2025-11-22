「僕も全く同じ経験をした」天皇杯V町田主将の言葉に日本代表レジェンドが頷く「すごく良い関係だな。すごく良いメッセージ」
11月22日に天皇杯の決勝が国立競技場で開催され、前回王者のヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが対戦。後者が藤尾翔太の２発と相馬勇紀の得点により３−１で快勝し、優勝を果たした。
町田は1989年のクラブ創立以来、初の主要タイトル獲得となった。
キャプテンの昌子源は目を真っ赤にしてインタビューに対応。サポーターに向けて「（５失点して敗れた）川崎戦の後の皆さんの姿勢を見て、すごく心を打たれる部分がありました。あの時に見せていただいた皆さんの姿を見て、本当に心を打たれました。『あなたたちのためにやらないといけないんだ』って強く思いました」と感謝を示した。
こうしたコメントを聞いた解説の中村憲剛氏は、「ファン・サポーターの皆さんと共に戦うことに感謝を伝えてましたよね。チーム一体となって今日勝ったんだなって。昌子選手の『皆さんのために戦いたいと思った』っていう（言葉）。すごく良い関係だな、すごく良いメッセージだったなと思いました」と語った。
昌子は「タイトルを０から１にするのが１番難しいことだと思います」とも口にした。川崎フロンターレでの現役時代にあと一歩で優勝を逃し続け、“シルバーコレクター”と揶揄された経験も持つ日本代表のレジェンドは、「僕も全く同じ経験をしたことがあるので、その気持ちはすごく分かります」と理解を示し、さらに次のような見解を示した。
「タイトルを獲ったことのないチームがタイトルを獲るって本当すごく難しいです。覚悟も必要ですし、積み上げも必要です。
上手くいかなかったシーズンも次のシーズンの糧になって積み上がってくる。町田も着々と力をつけてきて、やっと１つ付いた。『いつかは必ず初めてタイトルを獲る日が来る』と信じて、ブレずにやり続けたことが今日に繋がったなと思っています」
川崎は2017年のJ１初制覇を皮切りに、５年で６つのタイトルを獲得した。ついに０を１にした町田も常勝軍団となれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
