ピンポイントFKで決勝ゴールを演出！ 28歳日本人を英メディアが最高評価「素晴らしいボールを供給した」
現地11月21日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第16節で、大橋祐紀と森下龍矢が所属するブラックバーンがプレストンと敵地で対戦。２−１の勝利を飾った。
この一戦に日本人コンビが揃って先発したなか、決勝点を演出したのが森下だった。１−１で迎えた62分、敵陣ボックス手前の左で得たFKのキッカーを務めると、ファーサイドにピンポイントのクロスを供給。これに反応したアンドリ・ルーカス・グジョンセンがヘディングシュートを叩き込んだ。
試合後、ブラックバーンの地元メディア『Lancashire Telegraph』がこの一戦に出場した選手たちを採点。勝ち越しゴールをアシストした28歳日本人には最高タイの「８点」を与えて次のように評している。
「序盤は何度か簡単にボールを奪われ、苦戦した。しかし、その後は巧みなパスとタッチで試合に馴染んでいき、グジョンセンに素晴らしいボールを供給した」
森下の活躍もあり勝利したブラックバーンは次節、26日にホームでQPRと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】森下龍矢が絶妙なキックで決勝弾をアシスト！
この一戦に日本人コンビが揃って先発したなか、決勝点を演出したのが森下だった。１−１で迎えた62分、敵陣ボックス手前の左で得たFKのキッカーを務めると、ファーサイドにピンポイントのクロスを供給。これに反応したアンドリ・ルーカス・グジョンセンがヘディングシュートを叩き込んだ。
試合後、ブラックバーンの地元メディア『Lancashire Telegraph』がこの一戦に出場した選手たちを採点。勝ち越しゴールをアシストした28歳日本人には最高タイの「８点」を与えて次のように評している。
「序盤は何度か簡単にボールを奪われ、苦戦した。しかし、その後は巧みなパスとタッチで試合に馴染んでいき、グジョンセンに素晴らしいボールを供給した」
森下の活躍もあり勝利したブラックバーンは次節、26日にホームでQPRと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】森下龍矢が絶妙なキックで決勝弾をアシスト！