◇女子ゴルフツアー 大王製紙エリエール・レディース第3日（2025年11月22日 愛媛・エリエールGC松山＝6595ヤード、パー71）

第3ラウンドが行われ、9位から出た菅楓華（20＝ニトリ）が3バーディー、1ボギーの69で回り、通算7アンダーの4位に順位を上げた。首位とは4打差。

「結構ショットが良かった。パッティングが入ってくれれば、もっとスコアを伸ばせたかなと思った。でも、意外とまだチャンスあるかな」

7番で4メートルを沈めてこの日初バーディー。9番パー5、第3打残り75ヤードを58度のウエッジで振り抜くと、ピン1メートルにつけてスコアを伸ばした。後半の11番では7メートルをねじ込んだ。15番でボギーを叩いたものの、逆転V圏内に入った。

この日は難しいピンポジションも影響し、上位のスコアが伸び悩んだ。2つ伸ばした菅も「去年と比べてグリーンが硬い。風が吹いたらもっと難しくなる」と印象を語る。「しっかりロングホールでバーディーを取ることと、前半の方が伸ばせると思っているので、しっかり前半で伸ばしたい」と最終日へ意気込んだ。

次戦は地元・宮崎で開催されるツアー選手権リコー杯。「凄く楽しみ。宮崎CCはあんまり得意じゃないけど、攻略して楽しんでプレーしたい」。今季2勝目を挙げて宮崎に向かう。