22ÆüÌ¤ÌÀ¡¢´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¤Ç¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ôÉì¸©¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¼Ö¤òÁö¹Ô¡É¡¡´ôÉì¸©¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê29¡Ë¡¡¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡¡´ôÉì¡¦²Ä»ù»Ô¡¡
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ä»ù»Ô¤Ë½»¤à´ôÉì¸©¿¦°÷¤Ç¡¢´ôÉì¸©ÇÀ¶ÈÂç³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤Î»³¸ý½ÙÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï22Æü¤Î¸áÁ°1»þÈ¾²á¤®¡¢²Ä»ù»Ô¹¸«¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡´±¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Î¸Æµ¤¤«¤é´ð½à¤ò¾å²ó¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¦°÷¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢´ôÉì¸©¤Î¹¾ºêÄ÷±ÑÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
