「素敵すぎるご夫婦」田中みな実、イケメン俳優との食事ショット公開「凄くお似合い」「輝き半端ない」
ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）の公式Instagramは11月20日、投稿を更新。フリーアナウンサーの田中みな実さんとイケメン俳優のディナーショットを披露しました。
【写真】田中みな実の“夫婦”ショット
コメントでは「理想的な素敵すぎるご夫婦ですね」「ふたり素敵〜」「お似合いの二人」「美男美女すぎる」「みな実さんの輝き半端ない」「オフショットで落ち着ける〜」「2人とも仲良しで素敵です」「こうしてみると凄くお似合い」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「美男美女すぎる」同アカウントは「レストランの本橋夫婦」とつづり、1枚の写真を載せています。レストランで田中さんと俳優の笠松将さんが食事をする姿です。2人ともワイングラスを片手に持ち、仲の良さが感じられる、同ドラマのオフショットとなっています。2人は夫婦という関係を演じています。
2人のショットは他にも同アカウントは19日にも同じレストランにて撮影したオフショットを投稿。料理の具材を当て合いする2人の動画です。気になった人はチェックしてみてくださいね。
