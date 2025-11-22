新卒部下と本気不倫の夫…「体の関係」の有無で変わる、"再構築"の可能性【ママリ】

夫が新卒の部下に本気。離婚か再構築か…突きつけられた究極の選択

夫との関係にイラッとした、あるいはモヤっとした…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、夫婦関係にまつわる悩みが投稿されています。この記事では、夫婦に関する投稿エピソード3選をご紹介します。

夫が職場の8歳年下の女性に好意を寄せ、「会いたい」「寂しい」といったLINEやランチのやりとりをしていたことに気づいた投稿者さん。夫からは離婚を切り出されたものの、産後間もない時期で子どもたちのことを思うと、関係の修復を望んでいます。ただ、肉体関係がない前提での再構築であり、夫を今すぐ問い詰めるか、証拠をつかんでから話し合うか、悩みながらも冷静に状況を見極めようとしているようです。

旦那が職場の子と浮気しそうです。

一緒に帰ったり、会いたい、寂しいというLINEのやりとりをしているのをみました。

休みの日に一人で出かけると言っていましたがその子とランチデートしていたみたいです。

まだ身体の関係まではいってなさそうですが、

かなり気持ちが向いているようで、

先日ひょんなことから離婚話になり、家族といるのがつらいから別れたいと言われましたがきっとこの子の存在ができたからだと思います。

相手は8個下で今年新卒で入ってきた子のようです。

私はまだ産後3週間です。

同じ職場なら私が産後間もないこととかも知っているだろうに信じられません。悲しくて苦しくてしんどいです。

旦那には携帯をみたことは言っていませんがみなさんならこの時点で問い詰めますか？

もう少し泳がせて身体の関係までいったという証拠をつかんでから突きつけますか？

正直旦那の職場に言うかも迷ってます。

ですが子供たちのこともあるので、まだ未遂であれば再構築希望です。

身近な人には誰にも相談できず、ご飯も食べられず毎日泣いていて辛いです。

まだ体の関係はなさそうなものの、夫が新卒の社員に好意を持ち離婚の話をされたという投稿者さん。産後間もないのにそんな話をしてくる夫の神経がまず信じられませんし、家族の状況を知っている社内で浮気をしようとしているというのが理解に苦しみますよね。



投稿者さんは離婚を即断するつもりはなく、再構築の可能性も視野に入れているとのこと。今は感情的にならず、もう少し証拠を集めて冷静に状況を見極めることが大切かもしれません。

浮気をしようとしている夫にさまざまな声が

正直旦那さんの気持ちがその職場の子に言っていて奥さんに対して離れていってそうなら問い詰めたら余計ごめん離婚しようと逃げそうです、、、。問い詰めて怒っていうより、嫌ですけどこっちがしたてにでて話した方がいいですね！

離婚したいならちゃんとした証拠が揃うまで泳がせますが、再構築したいなら今の時点で詰めます。

でも旦那さんが離婚したいと言ってきてるのが微妙なところですよね…

いずれにせよ子供たちと産後まもない妻を捨ててまでよその女にいこうとしてるので、私だったら離婚するとなった時のことを想定して色々と調べて準備して(住む家はどうするか、仕事、保育園、実家は頼れるか、手当や養育費はどのくらいか等)それから離婚覚悟で話し合います。

性格上すがりつくことはできないので、最悪の場合を想定していれば心のダメージも少しは軽減できるんじゃ

私だったらそんなLINEらせていることも仲良くしていることも嫌なので、今の時点で問い詰めてしまいます😅

でも、旦那に聞いたところで関係があったとしても絶対に言わないと思うので、身体の関係があったかしっかり白黒つけたいのであれば決定的な証拠を掴んでからの方がいいと思います。

夫の性格次第では問い詰めることで余計に状況が悪化する可能性も…。本音は問い詰めて全てハッキリさせたいかと思うのですが、ここは少し辛抱して慎重に動くべきなのかもしれませんね。とても難しい問題ですし産後間もない投稿者さんにはつらい日々かと思います。相談できる人やアドバイスをくれるような人を見つけられるといいですよね。



浮気は体だけでなく、心がどうなのかというのもとても重要だと思います。今は体の関係がまだないとしても、夫の気持ちがどれほどその女性に向いているのかを確かめることで離婚なのか再構築なのかも変わってくるのではないでしょうか。

夫が職場の先輩にお金を貸していた。いつまで経っても帰ってこず、もう諦めるしかない？

©︎ママリ

お金の貸し借りはどんなに親しくてもトラブルの元になりますし、できるなら避けたいものですよね。この記事では、夫が貯金からお金をおろし職場の先輩に貸していたという投稿を紹介します。返してほしいと連絡しても「絶対返すから」と繰り返すだけでお金を返す素振りがないことにモヤモヤしているという投稿者さん。もう諦めるしかないのか悩んでいるそうです。

旦那が先輩に貸したお金が返ってきません。とっても困ってるのですがどうすれば良いのでしょうか…

11月の終わり頃に旦那が会社の先輩から3万貸してくれと言われたらしく、旦那にお小遣いは月1万しか渡してないので家の貯金用口座からおろして貸してしまいました。私が仕事に行ってる間のことでした(´･_･`)

人に貸す余裕なんて全くないのに。でも仕事ではお世話になっている先輩だから断れなかったらしく。

それから給料日も2回、先月はボーナスだってもらってるはずなのに一向に返ってきません。勤務もなかなか合わないらしいのですが、会ってもこっちからは言いづらいらしくて言えないらしいです。

LINEでも何度か催促送ったんですが、毎回、奥さんにも迷惑かけて本当にごめん、絶対返すからの返事だけです。

その先輩はかなりのギャンブラーらしく他の人にもかなり借りてるみたいです。もう返ってくる気がしません….

こっちは家計に大迷惑してるのに本当に腹が立ちます。今すぐにでもうちまで持ってこいって感じです。

でも立場上私はそんなことも言えないし。何十万とかいう大金でなくてもうちにとって3万って大きいです。

まず貸してしまったこっちが悪いのもわかってますが…なのでキャッシュカードもクレジットも全ていつも私が持ち歩くようにしました。知らないうちにおろさないように。



貸してしまったお金は、もう、諦めるしかないんでしょうか。。



他にも、旦那が定期をなくしたり(更新したばかりで6ヶ月分約7万)いろいろ出費が重なりマイナスの月が続き、通帳もついに切りたくなかった額を切ってしまいました。通帳みるたび泣きそうになります…

はあ～。。(T . T)

お世話になっている職場の先輩からのお願いを断ることができなかった夫の気持ちは理解できるものの、貯金用のお金に手を出してしまったのは許せない気持ちですよね。そして、いつまでも経ってもお金を返さない先輩には怒りしかないですね。金額の問題ではなく、信頼していたからこそ貸したのに裏切られ続けているということに対してのショックも大きいのではないかなと思います。



お金は人間関係を大きく変えてしまうものだと思います。どうしてもお金を返してほしいのであれば言い続けるべきですし、本人に言ってもどうにもならないのであれば上司や会社に相談するというのも一つだと思います。これを教訓に夫にはもうお金の貸し借りはやめてほしいですよね。

貸したお金にさまざまな声が

諦める必要はないですよσ(^_^;)



貸してしまった旦那さんに、

責任持って返してもらえるまで

連絡を取り続けてもらいましょう！



分割ででもいいから

返してくれと頼んでみるとか。。



お金にルーズな先輩なようですが、そういう人はしつこく言わないと、あまり重要なことと捉えてくれないと思いますよー！

3万円は十分大金です！



ちゃんと返してもらうようご主人に言いましょう！！

それでも返済がないようなら、会社に相談すると言ってみてはどうでしょうか。 出典：

先輩との関係を考えると夫もなかなか強く言えないのかもしれませんが、夫にも貸した責任がありますよね。自分のお小遣いであれば返ってこなくても仕方ないと割り切れますが、家族のお金だとそうはいきません。毎月少額でも必ず返済することを先輩に約束させるのが夫の責任の果たし方なのかもしれませんね。



いざとなれば会社に相談すると伝えるのは効果がありそう。ギャンブルで他にも借金があるのだとしたら同じようにお金を貸している人が会社内にもいるかもしれません。被害者を増やさないためにも、そして返済してもらうためにも会社を巻き込むというのは良さそうですよね。

「会いたいな」妻の妊娠中に夫がスナックママに送ったLINE…どうしても許せない！

©︎ママリ

仕事の付き合いとはいえ、夫がスナックやキャバクラに行くことにモヤモヤすることもありますよね。この記事では、妻の妊娠中に夫がスナックのママとこそこそLINEのやり取りをしていたことが許せないという投稿を紹介します。特に「会いたい」と送っていたことにショックを隠せないようで…。

どこまで許せますか？

旦那がスナックのママとLINEのやり取りをしていました。

勝手にスマホを見てしまったのは良くないと思って反省はしてます。

ある日寝言で人の名前を呼んでいました。その前からなんだか夫婦関係がぎくしゃくしてはいまし。

そこから胸騒ぎがしてやってはいけないとわかっていながらスマホをみてしまいました。そしたら女性とのやりとりがあり、何回も。お店に行った日は「もう少し居たかったな」別な日には「会いたいなー」や、他愛もない「仕事行くとき凄い虫がいたよー」など。地震があった日には「揺れたね！いきなりでびっくりした、大丈夫？」などしかも可愛いスタンプや♥のスタンプを使ったやり取りでした。

仕事の付き合いだから飲み会やスナックに行くことは仕方のないことだと思っているので良いのですがLINEの交換をしてやりとりを何度もしていて「会いたいな」とか送っていることにショックでした､､､。しばらく何もなかったように過ごしていましたが、コソコソスマホをいじるようになったり、お風呂に行くのにもスマホを持っていくようになったり夜中に布団を被ってLINEしていたり、旦那が風呂に入っているときに脱衣場に髪を乾かしに行っただけなのに、慌てて浴室のドアを開けてビックリしたと言われ。

不信感しかなくある日問いつめたらやましいことは何も無いと言われLINEはスナックのママで俺が結婚していることも知ってるしお店で私のことで話を聞いてもらっていただけ。と言われ、スマホを見せてと言ったらそのやり取りは削除されてました。

少し前に夫婦関係がぎくしゃくしていたので何か不満とかがあるなら言って欲しいと話したところ何も無いと言われ避けられ続けていたのにママさんには不満話をしていました、まさか妊娠中に、そんなことされるなんて思いませんでした。

みなさんなら飲み屋の女性とのLINE交換ややり取りどこまで許せますか？私が神経質になりすぎなんでしょうか

夫婦関係がぎくしゃくする中、スナックのママと親密なLINEのやり取りをしていた夫。不信感が募った投稿者さんは問い詰めますが、夫は親密な内容を削除していて、ないと言っていた家の不満もスナックのママにこぼしていました。家の中でもこそこそスマホをいじったり、夫婦の問題を他の女性に話したりするのはモヤモヤしますね。



飲み屋の女性とやり取りする夫にさまざまな声

妊娠中にそんな事されてたら私だったら正気じゃいられないです。

私は許せないです😫

本気の浮気じゃなくても、恋愛ごっこを楽しんでいる感じがイラッとします😇

本当に飲み屋のママであった場合、ママからしたらただのお客さんであって、営業目的で連絡先の交換はあるだろうとそこは許します。ただ、嘘をつく。LINEのトークを削除する。＝やましい自覚がある。の判断になりますね！

妻の妊娠中に、飲み屋の女性とこそこそやり取りをする夫に嫌悪感を抱く声が多く寄せられました。その後、夫は妊活中から投稿者さんのことが怖かったと別居を申し出たそうです。



元々不満やストレスがあったのかもしれませんが、まずは夫婦で向き合う機会があれば今とは違う方向へ向かっていたかもしれません。今はお互いに少し離れて、落ち着いたタイミングでこれからのことを話し合いできると良いですね。

