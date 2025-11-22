【日本一のイケメン高校生候補】安藤志音＜男子高生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/22】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスは、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第10回は、candy magic審査代表：安藤志音（あんどう・しおん）くんのインタビューを届ける。
【写真】SNSで話題“日本一のイケメン高校生”ファイナリストたち
出身：沖縄県
学年：3年生
誕生日：1月8日
MBTI：ENTJ-A
趣味：運動
特技：野球、剣道
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：きゅうり
好きな言葉（座右の銘）：我が心と行動に一点の曇りなし
最近ハマっていること：ドラマ、映画鑑賞
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
俳優になりたかったから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
なんでもできちゃうところ。スポーツ、会話、家事など。
― 憧れの有名人はいますか？
山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
文化祭実行委員の委員長に選んでいただき、自分を中心に友人と共に助けあって練習を乗り越えてきたけどコロナウイルスの影響で、実施することができませんでした。とても悲しかったし無力感にとても怒りを感じましたが、何よりも練習で知ることができた仲間の温かさや上達していく楽しさは何にも変えられない大切な経験だったと思うことができました。何事にも全力で、悔いのないように行動できれば必ずいい自分を成長させてくれるものになると思います。
― 将来の夢を教えてください。
俳優、役者。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
熱意、向上心があれば誰にも負けないと思います。常に情熱を持って取り組むことが大切だと思います。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日・30日に都内で行われる授賞式にて“日本一のイイケメン高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。
2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SNSで話題“日本一のイケメン高校生”ファイナリストたち
◆安藤志音（あんどう・しおん）くんプロフィール
出身：沖縄県
学年：3年生
誕生日：1月8日
MBTI：ENTJ-A
趣味：運動
特技：野球、剣道
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：きゅうり
好きな言葉（座右の銘）：我が心と行動に一点の曇りなし
最近ハマっていること：ドラマ、映画鑑賞
◆安藤志音くん、コンテスト参加のきっかけは？
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
俳優になりたかったから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
なんでもできちゃうところ。スポーツ、会話、家事など。
― 憧れの有名人はいますか？
山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）さん。
◆安藤志音くんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
文化祭実行委員の委員長に選んでいただき、自分を中心に友人と共に助けあって練習を乗り越えてきたけどコロナウイルスの影響で、実施することができませんでした。とても悲しかったし無力感にとても怒りを感じましたが、何よりも練習で知ることができた仲間の温かさや上達していく楽しさは何にも変えられない大切な経験だったと思うことができました。何事にも全力で、悔いのないように行動できれば必ずいい自分を成長させてくれるものになると思います。
◆安藤志音くんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢を教えてください。
俳優、役者。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
熱意、向上心があれば誰にも負けないと思います。常に情熱を持って取り組むことが大切だと思います。
◆「男子高生ミスターコン」ファイナリスト15人が最終決戦へ
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日・30日に都内で行われる授賞式にて“日本一のイイケメン高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆「男子高生ミスターコン」とは
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。
2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】