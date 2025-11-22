齋藤飛鳥、変形トップスから素肌輝く「異次元の可愛さ」「華奢」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/22】ファッション誌「sweet」（宝島社）の公式Instagramが11月21日に更新された。元乃木坂46の齋藤飛鳥のコメント動画が投稿され、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元乃木坂、変形トップスから美肌のぞく
投稿では「第3回目の連載撮影終わりの齋藤飛鳥ちゃんをキャッチ！」のコメント付きで、齋藤飛鳥のメッセージ動画を公開。斎藤はピンクのラッフルが大胆にあしらわれた衣装で登場し、肩のフリルからはほっそりとした二の腕と美しい肌が輝いている。
この投稿を受け、ファンからは「ピンク似合いすぎ」「異次元の可愛さ」「華奢」「後光がさしてる」「お人形さんみたい」「ずっと可愛いまま」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆齋藤飛鳥、素肌際立つ
◆齋藤飛鳥の姿に反響
