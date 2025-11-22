天才？「人生3周目説は黒」→何気ない会話で賢さがバレた3歳に3000いいね「その光景が目に浮かぶ」【ママリ】

【人生何周目？】3歳児に「入学まであと3年」と伝えたら→驚きの返しに3千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

坊ちゃん🦕🎀(@hnt_726)さんの3歳の娘さんのエピソードです。ランドセルに憧れを抱き、すでにラン活を始めているという娘さん。欲しい色やデザインは決まっていて、あとは買うのを待つばかりなのだそうですが、「まだ3年もあるよ」と坊っちゃんさんが話すと、予想もしないことを呟いたそう。

「あのねー、むらしゃきのね、よこにあの、ハートのね、やちゅにするの」とラン活を今か今かと楽しみにしてる3歳に、まだあと3年もあるよ～って言ったら「6歳まで待つのか…」って呟いたのね

なぜ今6歳だとわかった………？って問うたら、しまった………！みたいな顔してたのでもう人生3周目説は黒です

3歳にしてすでに欲しいランドセルが決まっているという娘さん。説明する様子はまだあどけなさが残り、3歳ならではのかわいらしさがありますよね。しかし、坊っちゃんさんが「まだ3年あるよ」と話した途端、「6歳まで待つのか…」という本音がポロリ。



3＋3が6という答えがすぐ出てくるのがすごいですよね。人生3周目説が濃厚とのことで、きっと他にも3歳児らしからぬエピソードがいろいろとあるのかも。他には一体どんなエピソードがあるのか気になってしまいます。



Xでは「その光景が目に浮かぶ」などのコメントがついていました。3歳さんのかわいく賢い言動に癒やされる投稿でした。

チーズケーキを前に“必死で我慢する2歳児”の表情に8900いいね

もみじ@🦖2y+🥚(@akkaagnue)さんの投稿です。ある日、2人目を妊娠中のもみじ@🦖2y+🥚さんの元に、お祝いのチーズケーキを手にした妹さんが訪ねてきました。



ふわふわのチーズケーキを目の前に、食べるのを我慢する息子さんはとっても愛らしい表情をしていたそうで･･･？

akkaagnue

これは妹が妊娠祝いにくれた

りくろーおじさんのチーズケーキを

めちゃくちゃ我慢している息子

息子さんは舌をぺろっと出しながら、食べるのをじっと我慢しています。きっと目の前のふかふかのチーズケーキに目を輝かせていることでしょう。すぐに手を伸ばさずに待っている息子さんの姿からは、お兄ちゃんとしての成長も感じられますね。ちなみに写真を撮った後は、自分の分のケーキを真ん中からおいしそうに食べていたそうですよ。



この投稿には8900件以上のいいねが集まり、「舌ペロがいい味出してる」「我慢しててえらい！」といったリプライが寄せられていました。息子さんの表情を見ていると、こちらも自然と笑顔になりますね。もみじ@🦖2y+🥚さん家族の日常の一コマに、心がほっこりする素敵なエピソードでした。

弱視の子が初めてメガネをかけたら…見えたものに2万いいね

ちょりす(@chorisu625)さんの投稿です。子どもの発達に関する健康診断では、身的、知的の両面から検査をします。「何かに引っかかったらどうしよう」という不安を持つ人もいるでしょう。



投稿者・ちょりすさんは、親しくしているママ友の子どもが弱視と診断され、眼鏡をかけることになったエピソードを投稿しました。

ママ友の下の子が就学時検診で弱視がわかったから眼鏡をかけるんだけど嫌がるから会ったら褒めてくれないか？と



今までの検診でひっかからなくてその落ち着きのなさから発達を疑ったりしてたんだけど全部見えにくい事とか過集中で疲れちゃってたみたいでさ…



思い返せば「見えてない」があったんだ↓

よくやるのが『両手で私の頬を挟んで鼻が当たる位の距離で顔を見てくる』だったんだよね……最初は気にしてなかったけど今思い返せば見える距離で私を認識してから遊んでくれてた……



一番胸に来たのはママが教えてくれた

「この子さ、眼鏡かけて空を見上げて『ほんとにお空に雲あるー！』って」↓

それ聞いた時堪えられなくてドバーッと泣いちゃってママ友も泣いちゃって周りから心配されちゃった💦



早く気がつけてよかったね眼鏡で矯正できたら少し落ち着くねって話をしたんだ



「眼鏡似合う！ちょりちゃんとお揃いになったね！もっと仲良しだね！」ってその子を抱きしめた時の笑顔忘れないよ🥹

弱視と診断をされたママ友の子ども。眼鏡をかけたことにより、その子どもの可能性が広がり、生きやすくなったことが伝わりますよね。何かの診断を受けることは、欠点がわかるだけではありません。わが子が、より楽しく生きる環境を作ることにつながります。



この投稿に「早くにわかって本当によかった」「大丈夫！」などのリプライが寄せられました。子どもの可能性を伸ばすために、きちんと検査を受けることが大切ですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）