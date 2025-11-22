「ジェンダー平等1位」の国・アイスランドの現実に、東大生が感じた「日本との違い」

10月25日に公開された映画『女性の休日』がムーブメントを起こしている。本作は1975年、アイスランドで女性たちが行ったストライキ「女性の休日（Women’s Day Off）」を描いたドキュメンタリーだ。この日は全国の女性の9割が仕事も家事もストップして一堂に会した。そうして男女の賃金格差に関する法ができるなど、国全体が大きな変化を起こすきっかけとなった。

実際、世界経済フォーラムが2025年6月に発表した「ジェンダーギャップ指数」では、アイスランドは16年連続で1位を獲得。「女性の休日」から長い年月をかけて、ジェンダー平等を大きく進めてきたことがうかがえる。ミニシアターで上映が始まった本作は、ミニシアター映画のランキングに入り続け、全国で上映延期されたり、映画に関するイベントが決まったりしている。

では、なぜそんなに多くの人の心を動かすのか。映画公開直前の10月23日には、東京大学で映画の試写会が開催。会場にはアイスランドの国会議員で未来会議議長のヨン・グナール議員、駐日アイスランド大使館参事官のラグナル・ソルバルダルソンさんが登場した。上映後には学生たちが次々と質問を投げかける熱気あふれるイベントになった。

イベントレポート前編【男性の家事育児は当たり前？東大生が聞いた、「男女平等世界一」の国・アイスランドのリアルな姿】では、学生たちの質問を通して「女性の休日」後のアイスランドのリアルな変化や、世界一ジェンダー平等の国の現実をお伝えした。後編では、今の日本で同じような「女性の休日」は可能か、ジェンダーギャップ指数148カ国中118位の日本についてアイスランドの議員がどう見ているか、さらにメディアでの男女描写の変化についても触れていく。

今の日本で「女性の休日」はできる？

山本恭輔さん（学生）：映画『女性の休日』を見て思わず泣いてしまいました。女性たちのパッションに動かされると同時に、今の日本は状況が違うということも感じました。もし「女性の休日」を日本で実施しようとした場合、現状の政治状況や社会状況を考えると、一部の女性たちが先に反対する可能性も想像に難くありません。個人的な意見としては、ジェンダーアイデンティティに関して、日本の方は歴史的に自らが人権を勝ち取ってきたという感覚を持つ方が少ないように思います。そのため、自分の人権が十分に守られていないという感覚がない方も多く、自分の権利を意識する必要性や、人権まで考えることにまで思いが及ばない方が多いのではないかと感じます。そのように、他人に迷惑をかけないために困難に耐えることを、人権を守ることよりも優先すべきだと考えている人々に対してもし実施する場合、どのようなアプローチが必要だと思いますか。

ヨン・グナール議員：映画の中でも描かれていましたが、女性のムーブメントの中には、左派と右派の女性たちがいて、例えばストライキなのに「休日」と呼ぶのはどうなのかと強い意見を持つ方や、そもそも実行に反対する方もいて、さまざまな立場の人がいました。しかし、ディベートを重ねることで、そうした意見の違いをまとめ、一つのムーブメントにつなげていきました。こうした取り組みは、若い世代の方々にも期待したいと思います。政治家だけが行うのではなく、さまざまなアイデアを持つ皆さん自身が、新しい道を切り開いていくのだと思います。

ラグナル・ソルバルダルソンさん：アイスランドの女性のムーブメントにおいては、団結することが非常に重要だったと思います。映画を見ていただければわかるように、主力となるグループがある一方で、地方の村ごとに活動する女性たちの小さなグループや、もう少し大きな婦人協会のような組織など、さまざまな場所で多くの人々が活動していました。彼女たちはお互いに対話し、さまざまな活動を通してつながりを深めていきました。やはり、まず対話を重ねることで団結していたことが、このムーブメントの大きな特徴だったのだと思います。

日本は「変わらなければならない時期」

山本恭輔さん（学生）：実際に日本に来てみて、どのようなことを感じましたか。

ラグナル・ソルバルダルソンさん：日本はジェンダーギャップ指数では低いですが、教育や医療の水準は先進国の中でも非常に高い国です。また、政治の面でも初の女性首相が誕生するなど、変化が起きています。アイスランドの場合、ヨン・グナール議員がおっしゃったように、社会を変えるには一世代かかりました。私は日本に期待しています。私たちから見ると、この問題に関心を持ってくださっていること自体が、希望につながると思います。

ヨン・グナール議員：私は今、日本は「変わらなければいけない時期」に来ていると思います。年を重ねた男性が支配的な立場にあり、その仕組みがもううまく機能しなくなっている国、いわゆる「オールドマン・カントリー」と呼べる国が、今は多く存在しています。たとえば、フェロー諸島の例をお話しますね。フェロー諸島では、多くの女性たちが教育を受けるために島を出て、デンマークに行くんです。でも、そこで学んだあと、島には戻らない人が多い。なぜかというと、フェロー諸島はジェンダー平等のレベルがすごく低いからです。女性というだけで差別されることもあり、政治の世界は今も年配の男性たちが支配している。だから、せっかく学んだ女性たちが「もう戻りたくない」と思ってしまうんですね。結果的に、島にはそうした人材がいなくなって、残った人たちだけで社会を回さなきゃいけない。そうなると、どうしていいのかわからなくなってしまう。フェロー諸島はいま、まさにそんな状況にあるんです。でも、これはフェロー諸島だけの話じゃない。同じようなことが、今、世界中の国で起きていて、変わらなければならない時期に来ていると思います。

メディアの「男女」表現の変化

Priya Muさん（学生）：1975年にアイスランドで「女性の休日」が実施されましたが、それ以降、アイスランドの映画やメディア文化では、家庭内のジェンダー役割の描かれ方がどのように変化してきたのか、興味があります。例えば日本では、『となりのトトロ』のようなジブリ映画にも見られるように、母親や母親的な立場の女性は「しっかりしていて有能で、少し自己犠牲的」という理想像として描かれることが多いですよね。こうした描写は、男性が家事や育児に関わらない現状にはあまり目を向けていません。その結果として、「女性が家庭の責任を負うべきだ」という社会的な期待を強めているようにも感じます。

この日本との比較を念頭において伺いたいのですが、1975年の「女性の休日」以降、アイスランドのメディアでは、家庭における女性の役割をどのように描いてきたのでしょうか。また、そうした描き方はどのように変化してきたのでしょうか。メディアは伝統的な性別役割のステレオタイプに対して、積極的に異議を唱えてきたのか、お聞きしたいです。

ヨン・グナール議員：アイスランドでも、これまでいろんな物語が描かれてきました。昔は「男性的な男」が主人公で、海外に出て戦ったり、人を殺したり、でも同時に詩を書いたりするような、いわゆる「典型的な男らしさ」を持ったキャラクターが多かったんです。そうした物語が文化として深く根づいているんですね。ただ、カルチャーは人々の考え方や社会の変化とつながっていて、家庭の中でのジェンダーの役割も変わってきています。たとえば、今ではテレビドラマや映画の刑事ものでも、主人公が女性刑事というのは当たり前のことです。そういう意味では、表現は昔とはまったく変わりました。

とはいえ、その一方で、まだ「ステレオタイプ」な女性像も残っています。たとえば、主婦の役で、いつも主人公を心配しているだけで、セリフもほとんどなく、あまりやりがいのないキャラクター。そういう描かれ方をすると、アイスランドではすぐにSNSで猛批判を受けます。それを見ると、私は「よしよし、みんな意識が変わってきてるな」と思うんです。ジェンダーへの認識は、確実に高まっていると感じますね。

専業主婦は三食昼寝付き？誰が社会を支えているのか

最後に、このイベントの主催者である、東京大学 大学院情報学環・学際情報学府 教授、東京大学理事・副学長、日本メディア学会会長の林香里先生のスピーチをお伝えします。

林香里先生：私は情報学科で教授をしていますが、重要なテーマのひとつにメディアとジェンダーという研究テーマがあります。これと非常に深く重なっているアイスランドの「女性の休日」について、まさに今日ここで語り合う意味のある映画だったと思っています。東京大学は男性が圧倒的に多数を占めるキャンパスです。今晩この場が生まれたこと、これ自体が私にとっては一つの希望です。

1970年代、アイスランドの女性たちが勝ち上がっていたとき、私は名古屋で、10代の少女でした。母や叔母たちから「結婚したら働かなくてもいい。専業主婦は三食昼寝付きなのよ」と繰り返されました。とはいえ、10代の私は、年上の女性たちの生き方を冷たく観察していました。彼女たちは家を支え、子を育て、そして親や親戚の介護まで担う。その労働には昼寝どころか、座る暇さえない。そんな様子を見てきました。

半世紀経って日本は変わったはずだと信じたいと思います。女性の首相も誕生しました。けれども、例えば国勢調査の書類には、今も「仕事をしていない」の項目の中に「家事」という欄があります。政府は家庭を支える仕事を労働、仕事とは認めない。この無償労働の多くを女性が担っています。そして、家事労働だけでなく、女性そのものの存在も、こうして社会から価値を低く見られてしまうことにつながっていると思います。

アイスランドの女性たちのムーブメントを見て、じゃあ私たち日本はどうなのか、ということを問い返さざるを得ません。パンデミックのとき、「エッセンシャルワーカー」という言葉が語られ始めました。それは世の中には止めてはならない仕事があって、そしてそれを止めれば世界が止まるということを教えてくれました。その多くを女性たちが担っていたという事実も分かりました。もし彼女たちが1日働くのをやめたら、社会は本当に動かなくなる。映画『女性の休日』でも見たことです。ですから、問い続けたいと思います。誰の働きが社会を支えて、誰の労働が私たちの生活を動かしているのか。どうかこの問いを、この映画を見て、持ち帰っていただければというふうに思います。

構成・文／峯重咲希（FRaUweb）

