◇男子ゴルフツアー ダンロップフェニックス第3日（2025年11月22日 宮崎県 フェニックスCC＝7117ヤード、パー70）

6位から出た石川遼（34＝CASIO）は3バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの71と落とし、通算3アンダーで19位に後退した。

「ピンポジションが例年切らないところで、かなり傾斜が強いところもあった。だから全体的にスコアが伸びていないのだと思う」。スコアを落とした石川は冷静なコメントに悔しさをにじませた。

4番、6番でボギーが先行する苦しい立ち上がりとなった。7番で1メートル、8番で1・5メートルにつけて連続バーディーで取り返した。しかし17番パー3でティーショットをグリーン左に外して前日に続いてダブルボギーで失速。それでも18番で2・5メートルのチャンスをものにしてバーディー締めで意地を見せた。

トップとは7打差がついた。苦手とされたフェニックスCCで初優勝に手が届くのか。「明日も楽にプレーできないと思う」と気を引き締めながらも「このストレスが楽しいっすね。このむかつくのが楽しいっす」と最終日に目を向けた。