▽F FES 2025(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

プロ野球・日本ハムは22日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOにてファン感謝イベント「F FES 2025」を開催。この中で3選手の背番号変更を発表しました。

▼30→3 郡司裕也

2023年6月にトレードで中日から日本ハム入りとなった郡司選手は『3』に背番号を変更。「非常に責任のある番号だと思いますし、僕が小さい頃から野球を見てきて、ファイターズの背番号3番は田中賢介さんのイメージが強いんですけど。これからは郡司のイメージが強くなるように頑張りたいと思います」と意気込みます。さらに、「最近背番号30を買っちゃったよって人は…払い戻し等は対応しておりません」と語り、笑いを誘いました。郡司選手は開幕戦での4番起用も明言されました。

▼95→47 柳川大晟

4年目を迎えた22歳右腕は『47』に変更。「47といえば柳川と言ってもらえるように、頑張りたいと思います」と意気込みました。

▼94→45 福島蓮

育成1位で入団し、4年目を迎える22歳右腕の福島投手は『45』に変更。「来年はしっかり1年間投げられるように頑張ります。是非45番のグッズも買っていただけたらうれしいです」と笑顔を見せました。