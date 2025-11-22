アメリカのトランプ大統領は21日、アメリカが提示したウクライナとロシアの和平案について、ウクライナに27日までに受け入れるよう求めました。

トランプ大統領は21日、ラジオ番組に出演し、ウクライナに提示した和平案に期限を設けるかを問われ「27日が適切な日だと思う」と明言しました。

和平案はロシア側の要求に沿ったもので、領土割譲や軍の縮小などウクライナに大幅な譲歩を求める内容とされています。

トランプ大統領「（ゼレンスキー大統領は）この和平案を気に入らなければならない。気に入らないなら戦い続けるしかないだろう」

トランプ氏が和平案を承認するよう圧力をかける中、ゼレンスキー大統領は21日、 国民向けの演説で「歴史上最も困難な局面にある」と述べました。その上で、「尊厳を失うか、重要なパートナーを失うリスクを負うか、厳しい選択を迫られている」と訴えました。

一方、ロシアのプーチン大統領はこの和平案をめぐり、「最終的な和平合意の基礎になりうる」との認識を示した上で、今後、具体的な協議を進める用意があるとしています。

またウクライナ側が提案を拒否し続けるなら、「軍事的な手段で目標を達成することもできる」と述べ、けん制しました。