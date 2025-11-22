俳優の篠⼭輝信（41）が、11月21日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。父である写真家・篠⼭紀信（享年83）と、母で元アイドル歌手の南沙織（71）との“家族写真”を初公開する場面があった。

【映像】アイドル引退後“初公開” 南沙織の家族写真

篠山は、父と母の結婚エピソードについて、「晩年、父に付き添う時間が増えたので、いろいろ聞きたいと思ったんです。『当時、なんで南沙織を好きになって、結婚したいと思ったの？』って。そしたら父が『当時の母は沖縄から1人で出てきて、芸能界で頑張っていて、若いけどすごくしっかりしている』って感じたそうなんです」。

そして、「母に伝えたら喜ぶんじゃないかと思って伝えたら、『篠⼭紀信が南沙織を選んだことより、南沙織が篠⼭紀信を選んだことの方が大事件なんだから、あなたはもっとそっちを気にしなさい』って言われました（笑）」と明かす。

篠⼭紀信が亡くなってからの南沙織の様子は、「かなり気丈に振る舞っていましたけど、最近、母と話すと『お父さんに会いたいね』ってよく言ってます。台所の流しのところに、父の遺影を飾っているのですが、洗い物したりすると泡がいつも父の遺影にかかって、それを拭いてあげるって言っていました」と語った。

南沙織は引退後、メディアに自身の写真を一切出さなかったが、篠⼭が『徹子の部屋』に出演するにあたり、「母は黒柳さんには大変感謝しておりまして、せっかくなら夫婦と僕が写ってる写真を見せて」と、家族写真の公開を特別に許可したことが明かされた。写真を見た黒柳は「懐かしい…会いたいです、とお伝えください」とコメントした。

（『徹子の部屋』より）