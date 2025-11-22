自分へのご褒美にいかが♡グタール ホリデーコフレ数量限定発売

パリ発のフレグランスメゾン《グタール》から、2025年11月19日（水）より数量限定のホリデーコフレが登場♡パリのクリスマスウィンドウをイメージした華やかなパッケージには、世界的ベストセラーの「オーダドリアン」「プチシェリー」のミニパルファムやハンドバーム、ウッディな香りのキャンドルがセットになっています。大切な方への贈り物や自分へのご褒美にぴったりです♪

オーダドリアン＆プチシェリーの魅力

オーダドリアン ホリデーミニコフレ

『オーダドリアン ホリデーミニコフレ』10,450円は、シトラスを中心とした香りのオードパルファム10mL、同香りのハンドバーム40mL、ウッディな香りの「ユヌ フォレドール」キャンドル35gがセット。

プチシェリー ホリデーミニコフレ

『プチシェリー ホリデーミニコフレ』10,450円も同様に、フルーティグルマンな香りのミニパルファム、ハンドバーム、キャンドルの3点セットです♡

Purunt.の数量限定ルビーチョコセットが登場♡冬のうねり髪をぷるんとケア

ウッディな香りのキャンドル3種

ユヌ フォレドール

アンブル エ ヴォリュプテ

アン エール ダドリアン

ホリデーシーズンにおすすめのキャンドルは、森の香りの「ユヌ フォレドール」、砂漠の夜をイメージした「アンブル エ ヴォリュプテ」。

そしてイタリアの太陽を感じる「アン エール ダドリアン」の3種（各185g・11,000円税込）。香りごとに旅の物語が広がり、心温まるひとときを演出します♪

伊勢丹新宿店限定ホリデーコフレ

ル タン デレーヴ ホリデーコフレ

2025年11月19日（水）～11月25日（火）の期間、伊勢丹新宿店限定で『ル タン デレーヴ ホリデーコフレ』33,880円（税込）も登場。

オレンジブロッサム香るオードトワレ50mLと、新しいグルマン調キャンドル「レヴェリー ドランジェ」185gがセット。

31,240円以上購入で、限定ミニパルファム2種とオリジナル巾着もプレゼントされます♡

グタール ホリデーコフレで魔法の香りを楽しむ♡

グタールのホリデーコフレは、2025年11月19日（水）より数量限定発売。

オーダドリアンやプチシェリーの香りのミニパルファムやハンドバーム、キャンドルがセットになった特別なコフレは、自分へのご褒美や大切な方への贈り物に最適です。

伊勢丹新宿店限定『ル タン デレーヴ ホリデーコフレ』も登場するので、香りの魔法を楽しむこの季節にぜひチェックしてみてください♪