¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇÃË½÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÆüËÜÎòÂåºÇÂ¿¤Î83ÅÀ¤òµó¤²¤¿ß·Êæ´õ¤µ¤ó¤Ï22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ö³øËÜ¤µ¤ó¤¬¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤â³øËÜ¤µ¤ó¤Î½÷»ÒÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2011Ç¯½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÍ¥¾¡¸å¤Ë³øËÜ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç³øËÜ¤µ¤ó¤Î75ÆÀÅÀ¤ò¾å²ó¤ê¡ÖµÏ¿¤ÏÈ´¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡¢¤È¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£