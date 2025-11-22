現在放送中のTVドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）の劇中トレンディドラマ「フォーエバーラブは東京で」が異彩を放っている。カップル役を演じる男女は一体、誰？



【写真】「ダサオモロい」「ジワジワ」夜景をバックに見つめ合う二人

劇中ドラマ「フォーエバーラブは東京で」（通称「フォーラブ」）は、竹内涼真さん演じる昭和風の亭主関白思考を持つ主人公・海老原勝男にとって"自らの目指す完璧像を教えてくれるバイブル"的存在のドラマ。



「フォーラブ」の中でカップルを演じるのは、俳優の橘優輝さんと、女優やモデルとして活動する青島心さん。



橘さんはホリプロ所属の23歳。大阪府出身で身長は180センチと長身。これまでにドラマ「女神の教室〜リーガル青春白書〜」「下剋上球児」「厨房のありす」「素晴らしき哉、先生！」などに出演している。



青島さんは東宝芸能所属の26歳。静岡県出身で身長は165センチ。特技は少林寺拳法で、黒帯保持者。



劇中では過剰なほどの昭和テイストな髪型や服装が笑いを誘うが、それぞれの公式インスタグラムでは、最新のファッションやメイク姿を披露しており、ドラマとのギャップも楽しめる。



本編とは別の世界線で視聴者を虜にする「フォーラブ」。SNSでは「フォーラブ大好きです！」「フォーラブだけのドラマ化してほしい！ 」「このドラマ気になるんだよなぁ」「ジワジワくる」「勝男くんが毎回真剣に観てるのがツボる」「なんでこんなダサオモロいの」「実家で見るフォーラブは格別とか笑」「髪型がソワソワさせる」など、ファンは熱いコメントを寄せており、本編同様、フォーラブカップルからも目が離せない様子で盛り上がりを見せている。