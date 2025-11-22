¡Ö»ä¡¢Êì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!¡×Ç¥¿±È¯É½2Æü¸å¤Ë½Ð»ºÊó¹ð¡Ä4·î¤ËÅÅ·âº§¤Î25ºÐ½÷Í¥à¹¬¤»3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¡ÖÌµ»ö¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
²æ¤¬»Ò¤Î¼ê¤ò²¼¤«¤éÍ¥¤·¤¯»Ù¤¨¤ë½Ð»ºÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡14ºÐ¤Ç¥Æ¥£¡¼¥ó¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿25ºÐ½÷Í¥¤Îà½Ð»ºÊó¹ðá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìµ»ö¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢½Ð»º¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÅÄÃæ²ê°á(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¼ê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤È¸þ¤¹ç¤¦ËèÆü¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î½Ö´Ö¤¬°¦¤ª¤·¤¯¡¢Âº¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²ê°á¤Á¤ã¤ó¤¬¥Þ¥Þ¤À¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼!¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡Á!!¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤ë»þ¤ËµÙ¤ó¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2014Ç¯¤Ë¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖRanzuki¡×(¤Ö¤ó¤«¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð±é¤·½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÇ¯²¼¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò4·î¤ËÊó¹ð¡£º£·î13Æü¤Ë¡Ö»ä¡¢Êì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!¡×¤ÈÂè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢2Æü¸å¤Î15Æü¤Ë¤Ï½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£