■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第6戦 フィンランド大会（日本時間22日、ヘルシンキ）

女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、千葉百音（20、木下グループ）が72.89点の2位スタートを切った。

首位は中国杯で優勝したアンバー・グレン（26、アメリカ）で、得点は75.72点。日本勢は住吉りをん（22、オリエンタルバイオ／明治大）が61.42点の5位、松生理乃（21、中京大）が61.26点の6位スタート。

この日、最終滑走で演技した千葉は、冒頭の3回転フリップとトウループのコンビネーションで、トウループの着氷で少しバランスを崩し、GOE（出来栄え点）でマイナス。続くダブルアクセルは落ち着いて決めると、スピードに乗ったまま後半の3回転ルッツを着氷させ、ジャンプでは大きく崩れることなく滑り切った。

スケートカナダ（2日）では、自己ベストの合計217.23点をマークし、GPシリーズ初優勝を果たした千葉。首位のグレンとは2.83点差で、逆転V圏内でフリースケーティング（FS）に挑む。

【女子シングルSP結果】

1）アンバー・グレン 75.72点

2）千葉百音 72.89点

3）マデリン・シーザス 65.16点

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5）住吉りをん 61.42点

6）松生理乃 61.26点

