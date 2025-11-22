¡Ú¶å½£¾ì½ê¡Û¸µÂç´Ø¡¦Ä«Çµ»³¤¬½½Î¾¼ó°Ì¤ÎÆ£Î¿²ï¤Ë´°¾¡¡¡µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤Î½½Î¾Ä«Çµ»³¡Ê£³£±¡á¹âº½¡Ë¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¿·½½Î¾Æ£Î¿²ï¡Ê£²£²¡áÆ£Åç¡Ë¤òÎÏ¶¯¤¯´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£±£±¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¡££±º¹¤ËÀÜ¶á¤·¡¢Àé½©³Ú¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ï²¡¤·ÁêËÐ¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÇÏÎÏÉé¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎ×¤ó¤Ç¡¢¤Ä¤«¤Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Æ£Î¿²ï¤¬¾¡¤Æ¤Ð½½Î¾Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ìÈÖ¡£Ä«Çµ»³¤Ï¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Ï¡Ë¥¶¥ó¥Ð¥é¤Ç¿·½½Î¾¡£ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤³¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡½½Î¾¤ÏÆ£Î¿²ï¤¬£²ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¡¢Ä«Çµ»³¤È±©½Ð»³¡Ê£²£¶¡á¶Ì¥Î°æ¡Ë¤¬£³ÇÔ¤ÇÄÉ¤¦Å¸³«¡£Àé½©³Ú¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î°ìÈÖ¡£²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£