宇都見刑事が犯人？

考察で人気を博している日本テレビのドラマ「良いこと悪いこと」（土曜午後9時）が終盤に入る。これまでに34歳の男女3人が殺された。主人公の高木将（間宮祥太朗）、猿橋園子（新木優子）の鷹里小6年時の同級生である。元担任教師の大谷典代（赤間麻里子）も殺害された。主犯はあの人物しかいないと読む。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

【写真】「この人怪しい」「悪い顔だ〜」…“真犯人”は誰？ 盛り上がる考察合戦

これまでにドラマから与えられた数々のヒントと、「ノックスの十戒」に基づき、主犯を推理したい。この十戒は1928年に英国の名推理作家だったロナルド・ノックスが提唱した。ミステリーの基本ルールである。

間宮祥太朗

まず捜査1課刑事の宇都見啓（木村昴）はシロである。連続殺人が起こる前から、塗装業の高木が常連であるレトロスナック「イマクニ」に通い、職業を尋ねられると「しがない公務員です」と答えた。

だから怪しまれたが、勤務時間外に身分を隠すのは警察官の常識。怪しい人物が近づいて来るのを未然に防ぐためである。警視庁本庁は勤務時間外には「本店」と呼ぶ。各警察署は「支店」。これも理由は同じである。

宇都見は第5回、上司の宮園（戸田昌宏）にこの件を連続殺人として捜査させてほしいと頼んだ。宇都見が犯行に加担していたら、自殺行為である。

この時点で薬剤師・武田敏生（水川かたまり）、ホステス・中島笑美（松井玲奈）、居酒屋店主・桜井幹太（工藤阿須加）の3人が死んでいた。武田と中島は既に事故死で処理されていたから、警察上層部は連続殺人としては動きたがらなかった。

ノックスの十戒はその7で「探偵自身が犯人であってはならない」と定めている。それが許されたら、何でもできてしまい、ミステリーではなくなってしまうからだ。このドラマの場合、高木と「週刊アポロ」記者の猿橋も探偵役。万一、2人のどちらかが犯人だったら、視聴者の多くはあきれるはずである。

歌のとおりに人が死んでいくところが、このドラマとアガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」（1939年）は共通する。アガサの作品は連続殺人で10人が死んだ。犯人は途中で殺されたはずの元裁判官だった。自分の死を偽装した。

このドラマも火を放たれて死んだ桜井に疑惑の目が向けられた。「本当は生きているのではないか」と。桜井には不審な点もある。だが、死んだのは間違いない、

第1回で桜井の居酒屋は火事になる。桜井は意識不明の状態で病院に収容された。面会謝絶。心配して訪れた高木も会えなかった。米国でアプリとゲームの開発会社を経営する小山隆弘（森本慎太郎）もやって来たが、同じ。

桜井の死の謎

やがて桜井は意識を回復。高木に電話を掛けてくる。第4回だった。その際の桜井は車椅子に乗り、それを看護師に押してもらっていた。

高木は「動けるようになったなら、良かった」と安堵する。桜井は「車椅子だったら移動もしてもいいって」と声を弾ませた。

お互いに電話を切ると、看護師は桜井に「うれしそうですね」と声を掛けた。ところが桜井は「そうなんですよ……」と答えながら、陰鬱な表情だった。

高木との電話の内容は桜井の新しい店について。桜井は火事を好機と捉え、新しい店を出すと言った。塗装業の高木に内装の相談に乗ってほしいと頼んだ。

おかしい。新しい店を出す場合、資金繰りの問題が浮上する。その手続きは煩雑だ。調査の末に保険金が下りることになろうが、短時間で資金を手にするのは難しい。ましてや桜井は意識が戻って日が浅い。相手が金融機関にせよ、保険会社にせよ、どうやって折衝したのだろう。

手続きのいらない金もある。個人からの譲渡か融資である。桜井は主犯に資金提供を約束されたと見る。前の店より立派になる予定だったのではないか。

ただし、その金は高木を陥れることによって得られる金だったのだろう。だから高木との電話を切ったあと、声を落とした。

この後、桜井は車椅子に乗った姿で液体燃料をかけられ、火を放たれる。その映像は高木のスマホに送られた。やったのは主犯だ。

映像は一瞬、真っ暗になったが、死んだのは桜井に違いない。殺人事件なので、例外なく検視が行われるからだ。検視では身元確認が必須。歯形、DNAなどを基に遺体が誰なのかを確認する。アガサの時代ではないので、「検視はしていません」という筋書きは考えられない。

桜井が殺される前、病院内に大谷典代の姿があった。元担任教師で現在の校長だ。犯行に関与した人物である。主犯に命じられ、病院に桜井の様子を見に来たのだろう。

犯人はこの男

大谷は6人の顔写真が黒く塗り潰された卒業アルバムを、掘り起こしたタイムカプセルに入れた。6人は殺害ターゲットだ。

桜井を殺した人物は本人に警戒心を抱かせず、車椅子に乗せることが出来なくてはならない。騒がれたら犯行が失敗する恐れがある。それを踏まえると、主犯は小山隆弘である。この男には疑わしい点があまりに多い。

第1回に武田敏生が転落死した際には米国にいたが、これは連続殺人と自分は無関係であることを印象付けるためと見る。武田殺しの実行犯は桜井ではないか。小山と桜井は22年ぶりの同窓会の前後から、連絡を取り合っていた。

タイムカプセルを大谷に掘り起こさせる必要があったのも小山。米国にいたからである。日本にいる人間が犯人だったら、自分で掘り起こす。そのほうが、リスクが少ない。

小山のスマホ内には武田の転落死の直後に撮られた写真が入っているが、これは桜井に送らせたのだろう。この写真があると、自分も犯人に脅されていると被害者面がしやすい。桜井の殺害動機は知りすぎているから。新しい店の資金も払わずに済む。

第2回、小山が高木の塗装会社を訪ねた際、わざわざ自分が小6のときにつくった替え歌をうたった。殺害ターゲット6人のあだ名が歌詞に入っている。

替え歌に登場する順番通りに武田が殺された。次に桜井の店が火事になり、中島も殺害された。高木は否が応でも替え歌の順番を意識した。

こうなると小山は有利。どこまで殺すつもりか分からないが、殺害が容易になる。順番を守らず、相手に油断させればいい。

替え歌が小山にとって犯行のためのツールに過ぎぬことは、4人目の死者が大谷だったことでも分かる。第6回だった。もちろん大谷の名は替え歌にない。6人連続殺人より先に殺す必要があったのだ。警察に通報する恐れを感じたからだろう。

小山は替え歌のとおり、4番目に襲われた。ただし、これは偽装襲撃に違いない。第3回だった。

小山が立ったまま新事業について会見中、頭上から大きな板ガラスが落ちてきた。間一髪で気づいた高木が小山を押し倒し、難を免れた。

板ガラスが落とされる直前、誰かが高木の肩付近に何かをぶつけ、注意を促した。赤の他人がやったことではない。高木の勇気と義侠心を知っていないと、小山の命が本当に危うくなってしまう。小山の仕掛けだ。

高木に注意喚起した人間も小山の仲間。共犯である。桜井は入院中だったから。あり得ない。大谷はパスがないから会見場に入れないだろう。あまり幸せそうでない主婦・土屋ゆき（剛力彩芽）も同じだ。

高木の近くにいたのは猿橋の同僚記者・東雲晴香（深川麻衣）。高木が落下する板ガラスに気づいたときには、なぜか姿が見えなかった。東雲も共犯ではないか。

気になるのは東雲も猿橋や高木たちと同じ34歳であるところ。猿橋が忘れている6人との因縁が東雲にはあるのかも知れない。

物語を観た限り、東雲は猿橋より仕事ができる。スクープを次々と取る。だが「週刊アポロ」のシンボルとして厚遇されているのは猿橋。容姿端麗だから。ルッキズムである。東雲は心穏やかではないのではないか。

小山にはもともと後ろ暗いところがある。猿橋が突き止めた。新規事業にかかる巨額費用もどうするのか分からない。

第4回にもおかしな動きを見せた。ちょんまげこと引きこもりの羽立太輔（森優作）の自宅を猿橋が訪ねている際、スマホでメッセージを送った。おそらく匿名だ。

猿橋は急に羽立宅周囲の気配をうかがった。猿橋を脅かすようなメッセージだったのか。小山は高木と一緒に「イマクニ」にいたが、メッセージを送るときだけ席を外した。

羽立は第5回から小山の会社で働き始める。会社のパソコンを使い、鷹里小の関係者が集う掲示番「鷹里小学校の森」にアクセスした。事件を調べるためだろう。

チャットルームに入ると、「誰一人おぼえてない」と書かれていた。羽立が「おぼえているよ、博士だよね」と打ち込むと、相手は「もしかして、ちょんまげ？」と返信してきた。言い当てられた羽立は仰天した。

小山の立場なら、羽立のパソコンの接続先は簡単に分かる。博士は小山が成りすましているのではないか。羽立がほかの人物の名前を出したら、そちらに成りすませばいい。

小山が成りすます第一の理由は同級生たちの記憶を曖昧にするため。それによって自分に疑いの目が向かないようにする。

博士を名乗る人物はチャットで「ちょんまげだけだよ、あの7人組で覚えててくれたのは」と伝えてきたが、本当にグループは7人組だったのか。高木との会話で7人目がいたように誘導したのも小山である。第4回だった。

羽立は第6回の後半、消えた。博士を名乗る人物に会いに行ったまま、帰っていない。博士が同級生か学校関係者なら、こうはならないはず。羽立は博士に成りすました小山に囚われたか、殺されたと見る。

動機は金か、あるいは人知れぬ恨みを抱いていたからか。ノックスの十戒で真っ先に登場するルールは「犯人は物語の序盤に登場していなければならない」である。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部