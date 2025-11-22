日中の気温が徐々に下がり、夜もすっかり長くなった今日この頃。安心できる温かい自宅でお気に入りの本を開くにはもってこいの季節だ。書籍編集、文学賞、本棚、小説の共作、古本屋……。映画解説者の稲森浩介氏が、本好きに響く「本にまつわる映画」を紹介する。

＊＊＊

【写真】大ベテランから若手演技派まで…「本にまつわる映画」で輝いた女優たち

言葉の海を渡る人々

〇「舟を編む」（2013年）

出版社の辞書編集部を舞台に、新しい辞書の編纂に人生を捧げる人々の物語。原作である三浦しをんの同名小説は、後にアニメとドラマにもなった。

玄武書房の営業部・馬締光也（松田龍平）は、言葉への類まれな感覚を買われ、辞書編集部に引き抜かれる。一つの辞書を完成させるために、長い歳月をかける編集者たち。言葉を一つひとつ採集し、語釈を付け校正を重ねる地道な作業風景と、彼らの人間模様が丹念に描かれる。

「舟を編む」宮崎あおい

宮崎あおいが演じたのは、馬締が下宿する大家の孫娘で、板前修行中の林香具矢。馬締の不器用で真っ直ぐな情熱を深く理解し、後に妻として彼を支える包容力のある女性だ。「馬締さんというすごく真っすぐな人を受け止める、器の大きな人だなと思って演じました」と語っている。

辞書編集部に配属される若手社員・岸辺みどりに黒木華。ファッション誌編集部からの異動で、当初はふてくされていたが、次第に「言葉」の魅力に目覚めていく。この作品で注目された黒木は、翌年の「小さいおうち」で大きく羽ばたくことになる。

この作品で辞書の面白さに気がついた人にお薦めの本がある。一冊は『言葉の海へ』（高田宏著、新潮文庫）。わが国初めての近代的国語辞書「言海」を完成させた大槻文彦を描いている。もう一冊の『辞書になった男 ケンボー先生と山田先生』（佐々木健一著、文春文庫）は、『三省堂国語辞典』と『新明解国語辞典』を編んだ2人の生涯をたどったノンフィクションだ。

「船を編む」で編纂される辞書名は『大渡海』。まさしく言葉の海を渡った人々の人生が尊く思える作品だ。

女子高生作家、芥川賞・直木賞を同時受賞する

〇「響 HIBIKI」（2018）

当時「欅坂46」のメンバーだった平手友梨奈の映画初出演作。女子高生の天才作家が出版界に旋風を巻き起こす痛快作だ。

15歳の女子高生・鮎喰響（平手）は、文芸誌「木蓮」の新人賞に応募する。作品を読んだ編集者・花井（北川景子）は、その才能に驚き響を世に出そうとする。

響のキャラクターが強烈である。気に入らない作家や編集者は徹底的に痛めつけ、受賞会見でも暴れまくる。平手は無表情でクール、攻撃的な響を見事に自分のものにし、日本アカデミー賞新人俳優賞などを受賞した。

「傑作」とか「心が震えた」と称賛される響の作品。冒頭に花井がこの原稿を読む場面が出てくるので、画面を止めて読んでみた。「獰猛な熊に、老人と村人が対峙する。老人は熊の眼にナイフを突き立てるが自分も傷つき死んでしまう」という内容だった。わずか2枚だけなのでこれだけでは判断できないが、全編を読んでみたかったと思う。

ところで、直木賞をモチーフにした「文学賞殺人事件 大いなる助走」（1989年）という作品があるのはご存じか。直本賞（直木賞）を受賞できなかった新人作家（若き佐藤浩市）が、選考委員を殺しまくるという内容だ。配信もされているので、興味がある人は観てほしい。

響は芥川賞・直木賞を同時受賞し、社会現象になる。実際には制度的にあり得ないことだ。しかし響の「心が震える傑作」が突如現れることも含めて、この映画は低迷する出版界へエールを送っているのだとわかる。

本棚を見ればその人がわかる

〇「いつか読書する日」（2005年）

50歳独身の大場美奈子（田中裕子）は、長崎の町で牛乳配達をしている。階段の上には、高校時代に交際していた高梨槐多（岸辺一徳）の家があり、美奈子は毎朝牛乳箱に配達している。重い病気の槐多の妻・容子（仁科亜季子）は、ある日美奈子に、自分が死んだ後に夫と一緒になってほしいと懇願する。美奈子も槐多も30年間、お互いを思い続けていたのだ。やがて容子の死後、2人は結ばれる。だが、意外な結末が待っていた……。

美奈子は「牛乳配達は自分の生きがい」と言い、長い階段をただひたすらに駆け上がる。その姿は「PERFECT DAYS」（2023年）で役所広司が演じたトイレ清掃人を想起させ、感動的でさえある。

彼女の日常はシンプルだ。新聞の書籍広告を切り抜いたり、ラジオにリクエストを投稿したり（採用された曲は「雨の日と月曜日は」）。そして床から天井まで備えた棚には、びっしりと本が埋まっている。その前に座り見上げる美奈子。永井荷風、福永武彦、安部公房、翻訳ものではセイントの『透明人間の告白』、アゴタ・クリストフの『昨日』などが見える。彼女の歩んできた人生と読んできた本が重なり、圧倒される場面だ。

田中裕子はこの時、役と同じ50歳。めったにメディアには出ない人だが、この作品のシナリオブックの中でこう語っている。「見た目は普通のおばさんだけれど、1人の人を30年間思い続ける美奈子は、普通の人ではないのかもしれないですね」と。

この本には、その「大場美奈子さん」が自分の読んだ本を紹介するというページがあるので、何冊かあげてみよう。『チボー家の人々』『さようならコロンバス』『原寸イラストによる落葉図鑑』『アメリカの鱒釣り』『夫婦善哉』。どうだろう、彼女のことが少しだけわかった気がしただろうか。

高校生作家たちの共作物語

〇「小説の神様 君としか描けない物語」（2020年）

SNS上の酷評で自信を失った高校生作家・千谷一也（佐藤大樹）。一方、同じクラスには、ヒット作を連発する小余綾詩凪（橋本環奈）がいた。ある日、編集者から2人で協力して執筆することを依頼される。反発し合いながらも共作を始めた2人は、やがて創作の苦悩や葛藤を乗り越え絆を深めていく。

橋本環奈は従来の快活なイメージとは異なり、容赦ない平手打ちや蹴り、一也を「シッシッ」とあしらう強烈な性格が新鮮だと話題になった。本人は「詩凪は小説が好きだからこそ言ってるんだなって伝わるように心がけた」と明かしている。

本作のように、一つのペンネームで“2人で書く”作家に注目してみよう。日本では岡嶋二人が知られている。1982年に『焦茶色のパステル』（講談社文庫）で江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。以降『99%の誘拐』（同）など誘拐をテーマにした作品に定評があったが、その後コンビを解消している。

海外ではエラリー（エラリイ）・クイーンがあまりにも有名。『ローマ帽子の謎』（出版社によって別タイトルあり）から始まる国名シリーズや『Yの悲劇』などはミステリー好きの必読書だ。共作者はいとこ同士のフレデリック・ダネイとマンフレッド・ベニントン・リーで、プロットはダネイが考え執筆はリーだったという。

クイーンにオマージュがあったのだろうか、実は本作の2人の役割もクイーンとまったく同じなのだ。詩凪がプロット担当で、一也が執筆をする。なぜそうなったのか。その理由は作品中で明かされているので、ぜひ観てほしい。

古書店主に恋する女子高生

〇「愛なのに」（2022年）

古本屋を舞台とした映画は多くあるが、話題の河合優実が古本屋の店主に恋する女子高生を演じる作品を紹介しよう。

古本屋の店主・多田（瀬戸康史）は、結婚を控えている昔の友人・一花（さとうほなみ）を忘れられずにいる。そんな彼の店に女子高生・岬（河合優実）が頻繁に通い、突然結婚してくれと迫る。一方、一花は婚約者・亮介（中島歩）が浮気をしていることがわかり、多田に連絡を取って思いもかけないことを依頼する。

映画は岬が夢野久作の『少女地獄』を万引きするところから始まる。その後多田に求婚するのだが、その掴みどころがないキャラクターと、多田を恋するひたむきさがとてもキュートだ。河合は公開当時に「彼女はただ好きな人に『好き』って言いたいだけ。この作品内で“純粋の象徴”のようなキャラクターなんじゃないでしょうか」と語っている。

一花を演じるさとうほなみは、放映中のNHK朝ドラ「ばけばけ」での遊女役が話題だ。バンド「ゲスの極み乙女」のドラマー「ほな・いこか」としても知られ、俳優業と並行して音楽活動を続けている。奔放な役が多いイメージだが、一花に共感できるところはという問いに「やられたらやり返す、という部分でしょうか（笑）。私にはない感覚です」と話している。

舞台としての古本屋は、恋愛と相性が良いことが分かる作品だ。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

