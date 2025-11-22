Å·¹ÄÇÕ¤ÎÏ¢ÇÆÆ¨¤·º£µ¨Ìµ´§¤Î¿À¸Í¡¦µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¡ÖÀÕÇ¤¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×£Æ£×ÂçÇ÷¤ò¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÍýÍ³¤â
¢¡Âè£±£°£µ²ó¡¡Å·¹ÄÇÕ¢¦·è¾¡¡¡¿À¸Í£±¡½£³Ä®ÅÄ¡Ê£²£²Æü¡¦¹ñÎ©¡Ë
¡¡Å·¹ÄÇÕ£²Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿À¸Í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾¡Íø¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤â¼è¤ì¤º¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£Æü¤ÎÇÔ°ø¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾£³£²Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÄ®ÅÄ£Æ£×Æ£Èø¡¢ÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÁêÇÏ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤¹Å¸³«¡£¸åÈ¾¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÂçÇ÷¤òÅêÆþ¤·¡¢Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Æ±£±£±Ê¬¤Ë¤âÆ£Èø¤Ë£²ÅÀÌÜ¤òµö¤·¤¿¡£¸åÈ¾£±£·Ê¬¤Ë¤Ï£Í£ÆµÜÂå¤¬£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÂçÇ÷¤ò¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±äÄ¹¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¾¯¤·¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÎÌò³ä¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÁª¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£