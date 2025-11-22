¹â»Ô¼óÁê¡¡Íû¶¯¼óÁê¤ÈÀÜ¿¨¤Ï¡Ä³°Ì³¾Ê´´Éô¡Ö¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Ç¤Ï¡×¡¡G20¼óÇ¾²ñµÄ¤ÇÆî¥¢Ë¬Ìä
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢G20¥µ¥ß¥Ã¥È¡á¼çÍ×20¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¼óÇ¾²ñµÄ¤ÏÀè¤Û¤É»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯ÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢²ñµÄ¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
G20¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶½¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë²ñµÄ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬Çò¿Í¤òÇ÷³²¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ»²²Ã¤ò¸«Á÷¤ê¡£¥í¥·¥¢¤â¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï·çÀÊ¤Ç¡Ö¼çÌòÉÔºß¡×¤Î°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¹â»Ô¼óÁê¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤éºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡Ö¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¸½»þÅÀ¤ÇÁ´¤¯¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î¼þÊÕ¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÈâ¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð°§»¢¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÉÔ¼«Á³¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Î³°Ì³¾Ê¤ÏÀÜ¿¨¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1ÅÀ¡¢³°Ì³¾Ê´´Éô¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Â¿¹ñ´Ö¶¨µÄ¤Î¾ì¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡ÖÂ¾¹ñ¤Î¤¤¤ëÁ°¤ÇÃæ¹ñ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔµ¬Â§È¯¸À¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤¬¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤ËÁÊ¤¨¤ë¾ðÊóÀï¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë»ö¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì¹ç¡¢µ£Á³¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæÎ¾¼óÇ¾¤ÎÄ¾ÀÜ¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢Â¿¹ñ´Ö¶¨µÄ¤Î¾ì¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Î±þ½·¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤2Æü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£