¡¡»°ÂåÌÜ¡¡J¡¡SOUL¡¡BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¡Ê36¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¶âÈ±¡×¡Ê´ÆÆÄºä²¼Íº°ìÏº¡Ë¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£

¡¡Æ±ºî¤ÏÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£»Ê²ñ¤«¤é²þ¤á¤Æ¼õ¾Þ¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´äÅÄ¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Î´¶ÁÛ¤¬¤³¤Î¾Þ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈËþÂ­¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡°ìÂ­Áá¤¯º£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢´äÅÄ¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¡Ö³°¡×¤Èµ­Æþ¡£¡Ö¥¿¥È¤Ç¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤Ï»Å»ö¤Ç³°¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£³¤³°ºîÉÊ¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£