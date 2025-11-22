´äÅÄ¹äÅµ¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö¥¿¥È¡×¡©³¤³°¿Ê½Ð¤Ë¤â°ÕÍß
¡¡»°ÂåÌÜ¡¡J¡¡SOUL¡¡BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¡Ê36¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¶âÈ±¡×¡Ê´ÆÆÄºä²¼Íº°ìÏº¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£»Ê²ñ¤«¤é²þ¤á¤Æ¼õ¾Þ¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´äÅÄ¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Î´¶ÁÛ¤¬¤³¤Î¾Þ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÂÁá¤¯º£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢´äÅÄ¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¡Ö³°¡×¤ÈµÆþ¡£¡Ö¥¿¥È¤Ç¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤Ï»Å»ö¤Ç³°¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£³¤³°ºîÉÊ¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£