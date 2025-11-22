フライパンであっという間に完成！しっとりホクホク「さつまいも蒸しパン」

【絶品蒸しレシピ vol.3】いま大ブームのせいろと、おうちにあるフライパンを使って、気軽に蒸し料理を楽しんでいただけるレシピを紹介します。今回は、フライパンで簡単に作れる「さつまいも蒸しパン」を、クックパッドニュース編集部のスタッフが実際に試してみました！

フライパンで簡単！「さつまいも蒸しパン」を作ってみた

ふんわりとした食感とやさしい甘さが魅力の蒸しパン。しかし、生地が膨らまなかったり、べちゃっとした仕上がりになってしまうことも……。

そこで今回は、蒸し器不要・フライパンで簡単に作れる「さつまいも蒸しパン」を、クックパッドニュース編集部のスタッフが実際に試してみました。

トッピング用のさつまいもを残しておくと見栄え◎

1. さつまいもを皮付きのまま1cm角に切り、5分ほど水にさらします。









2. 水を捨て、電子レンジ（500W）で約4分加熱します。





3. ホットケーキ、卵、牛乳、サラダ油、砂糖を混ぜ合わせた生地に2のさつまいもを加え、さらに混ぜます。





4. 3をシリコン型またはプリン型などに流し入れます。





5. フライパンに深さ1cmほどの水を入れて沸騰させてから、3を入れます。





6. 蓋をして約14分蒸したら完成です！





さっそく食べてみました





しっとりふわふわな生地とさつまいものやさしい甘さがよく合います。 ホクホクとした食感とほのかな甘みがアクセントになっていて、飽きずに食べられる味わいです。

蒸しパンは柔らかく食べやすいですが、さつまいものおかげで食べ応えのある仕上がりに。小腹が空いた時や朝ごはんにぴったりな一品です。

子どもウケ◎ 蒸しパン初挑戦の方にもおすすめ

実際に作った方からも「子どもが喜んでくれました」「リピ確定」など好評の声が多く寄せられています。蒸し料理といえば、蒸し器やせいろといった専用の料理器具を使うイメージがあったのですが、フライパンで簡単に作れるとは驚きでした。

手軽に短時間で作れるレシピなので、蒸しパン初挑戦の方にもおすすめです。さつまいもがおいしい今の季節に、ぜひ作ってみてくださいね。

せいろとフライパンの蒸しレシピ満載の本が発売！

『クックパッドの絶品蒸しレシピ』（宝島社）が好評発売中です。いま大ブームのせいろと、おうちにあるフライパンを使って、気軽に蒸し料理を楽しんでいただけるレシピを掲載。肉、魚介、野菜など、どんな食材も蒸気でふんわりとおいしく仕上がる蒸し料理を、ぜひみなさんの食卓でも楽しんでくださいね♪





ボリューム満点！肉の蒸しレシピ







副菜にぴったり 野菜の蒸しレシピ







店頭またはオンラインで、ぜひチェックしてみてくださいね。



TJMOOK『クックパッドの絶品蒸しレシピ』（宝島社）





「蒸し料理」の人気＆話題レシピを厳選した1冊。せいろやフライパンで手軽に作れる、ヘルシーでおいしい蒸し料理が満載。ボリュームたっぷりの肉料理、旨みたっぷりの魚介料理、野菜メインの蒸しおかずからヘルシーおやつまで、蒸しレシピの可能性は無限大！ 毎日の食卓がもっと豊かになる、"蒸す"ことの魅力をぎゅっと詰め込んだ保存版です。





