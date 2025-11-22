Image: Amazon

2024年1月5日の記事を編集して再掲載しています。

荷物は減らしたほうがいいですし。

現代の必需品となったスマートフォン。そして同時にモバイルバッテリーと充電器もまた必需品となりました。でも、充電まわりだけで2機器持ち歩くって邪魔じゃない？ 解決しましょう。

Ankerのモバイルバッテリーと充電器が合体した「Anker 511 Power Bank」です。

Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) (モバイルバッテリー 5000mAh 30W出力 コンセント一体型)【USB Power Delivery/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone Android MacBook Air その他各種機器対応 (パープル) 3,990 Amazonで見る

出かけるときこれだけで済むって最高じゃない？

これ、何がいいかというと確実に荷物が減るところ。

モバイルバッテリーと充電器がこれ1台で済ませられるわけで、それぞれ持ち歩くよりも絶対に便利。

普段は充電器として使っておいて、出かけるときこれをポーチにぶっこめば充電周りまるっと解決！なソリューションなのです。えらくないですか？

前モデルの不満点を解消しているのもえらい

ちなみに、前モデルも便利だったんですが、USB-Cポートの場所が悪くてコンセントに刺したときに上手く使えない…。みたいな声も多く聞こえました。

僕もそこは稀に感じていたんですが、今回のモデルではUSB-Cポートのレイアウトを変更。コンセント利用時も干渉しにくくなりました。また、出力も20W→30Wへと増加してノートPCなどへの充電にも対応しています。

弱点を克服してさらに強くなる。というなんだか、超サイヤ人みたいなパワーアップを遂げていますので、買っておきましょう。これは絶対にピンチを救ってくれます。

