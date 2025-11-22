バッテリーと充電器持ち歩くのやめません？ コレなら1つで済みます
2024年1月5日の記事を編集して再掲載しています。
荷物は減らしたほうがいいですし。
現代の必需品となったスマートフォン。そして同時にモバイルバッテリーと充電器もまた必需品となりました。でも、充電まわりだけで2機器持ち歩くって邪魔じゃない？ 解決しましょう。
Ankerのモバイルバッテリーと充電器が合体した「Anker 511 Power Bank」です。
出かけるときこれだけで済むって最高じゃない？
これ、何がいいかというと確実に荷物が減るところ。
モバイルバッテリーと充電器がこれ1台で済ませられるわけで、それぞれ持ち歩くよりも絶対に便利。
普段は充電器として使っておいて、出かけるときこれをポーチにぶっこめば充電周りまるっと解決！なソリューションなのです。えらくないですか？
前モデルの不満点を解消しているのもえらい
ちなみに、前モデルも便利だったんですが、USB-Cポートの場所が悪くてコンセントに刺したときに上手く使えない…。みたいな声も多く聞こえました。
僕もそこは稀に感じていたんですが、今回のモデルではUSB-Cポートのレイアウトを変更。コンセント利用時も干渉しにくくなりました。また、出力も20W→30Wへと増加してノートPCなどへの充電にも対応しています。
弱点を克服してさらに強くなる。というなんだか、超サイヤ人みたいなパワーアップを遂げていますので、買っておきましょう。これは絶対にピンチを救ってくれます。
