　「BCNランキング」2025年11月10日〜16日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　G242L E14

G242L E14（MSI）

2位　VA249HG

VA249HG（ASUS）

3位　MOBIUZ EX251

EX251（BenQジャパン）

4位　AOC 24G42E/11

24G42E/11（TPV Technology）

5位　VA279HG

VA279HG（ASUS）

6位　Alienware AW2725D

AW2725D（デル）

6位　TUF Gaming VG259QR

VG259QR（ASUS）

8位　Alienware AW2525HM

AW2525HM（デル）

9位　Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor

G2411P（HKC）

10位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi

C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。