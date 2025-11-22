勝敗を決めるのは「視界」 ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10 2025/11/22
「BCNランキング」2025年11月10日〜16日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 G242L E14
G242L E14（MSI）
2位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
3位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
4位 AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）
5位 VA279HG
VA279HG（ASUS）
6位 Alienware AW2725D
AW2725D（デル）
6位 TUF Gaming VG259QR
VG259QR（ASUS）
8位 Alienware AW2525HM
AW2525HM（デル）
9位 Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P（HKC）
10位 Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
