Suchmos、間宮祥太朗が出演する「Marry」MV公開！「個人的にすごく胸アツな撮影」（間宮）
Suchmos（サチモス）が、11月22日“いい夫婦の日”に、バンド初となるウェディングソング「Marry」のMVを公開した。
■Suchmosが再始動するきっかけとなった曲
本作のMVには、YONCE（Vo）と10年来の盟友である俳優の間宮祥太朗が出演。監督は、Suchmosと間宮、両者の旧友である山田健人が務めた。
「Marry」は、2025年7月に約6年ぶりにリリースされたEP『Sunburst』の収録曲。Suchmosが再始動するきっかけとなった、バンドにとって重要な楽曲で、これまでの彼らにはなかった、ストレートに愛を歌ったラブソングに仕上がっている。
現在、Suchmosは『Suchmos Asia Tour Sunburst 2025』を開催中。11月23日のソウル公演を皮切りに、上海、台北、バンコクのアジア主要都市、そして富山を巡り、12月13日のZepp 羽田公演にてツアーファイナルを迎える。
■間宮祥太朗、YONCEコメント
◎間宮祥太朗
ついに実現できて、うれしかったですね。やっときたという充実感。個人的にすごく胸アツな撮影でした。
◎YONCE
「Marry」は幼馴染の結婚式で、お祝いとして歌うために書いた曲です。祥太朗の演技を見て、本当にすごいと思いました。俺の友達、プロなんだぜ！ と、みんなに自慢したいです。
■リリース情報
2025.07.02 ON SALE
EP『Sunburst』
