Suchmos、間宮祥太朗が出演する「Marry」MV公開！「個人的にすごく胸アツな撮影」（間宮）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Suchmos（サチモス）が、11月22日“いい夫婦の日”に、バンド初となるウェディングソング「Marry」のMVを公開した。

■Suchmosが再始動するきっかけとなった曲

本作のMVには、YONCE（Vo）と10年来の盟友である俳優の間宮祥太朗が出演。監督は、Suchmosと間宮、両者の旧友である山田健人が務めた。

「Marry」は、2025年7月に約6年ぶりにリリースされたEP『Sunburst』の収録曲。Suchmosが再始動するきっかけとなった、バンドにとって重要な楽曲で、これまでの彼らにはなかった、ストレートに愛を歌ったラブソングに仕上がっている。

現在、Suchmosは『Suchmos Asia Tour Sunburst 2025』を開催中。11月23日のソウル公演を皮切りに、上海、台北、バンコクのアジア主要都市、そして富山を巡り、12月13日のZepp 羽田公演にてツアーファイナルを迎える。

■間宮祥太朗、YONCEコメント