▽F FES 2025（22日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

来季の開幕カードを宿敵・ソフトバンクと戦う日本ハム。この日行われたファン感謝イベント「F FES 2025」では、来季開幕カードのラインアップを発表しました。

開幕投手には、今季沢村賞を獲得した伊藤大海投手を起用。伊藤投手は、今季ソフトバンクに敗れ、リーグ首位・日本シリーズ進出を逃した悔しさに触れながら「こういう巡り合わせになったっていうのは、まず勢いをつけてファイターズの年になると確信しています。まず開幕しっかり取ってホームに戻ってこられるように、楽しんでやっていきます」と宣言しました。

続けて、開幕投手の座を逃した北山亘基投手と達孝太投手がマイクの前へ。

北山投手は「僕もひそかに開幕投手を狙っていたので、内心すごく悔しいですが、大海さんなら開幕戦必ず取ってチームに勢いをもたらしてくれると信じています」とコメント。続けて2戦目の登板を直談判し、新庄監督もそれに応え、2戦目の起用を明言しました。

さらに達投手を3戦目に先発起用。達投手は、来年の開幕戦が自身の誕生日であることを触れ、開幕投手としての起用に期待を寄せていたことを吐露。続けて「少し遅めのプレゼント」と語りながら、好投へ意気込みました。

さらに4番も発表。この日「3」への背番号変更が明らかとなった郡司裕也選手が起用されることが、明かされました。続けて新庄監督は、モイネロ投手が相手先発となった場合限定として「5番・ショート」に山縣秀選手を起用するとコメント。山縣選手はモイネロ投手から2HRを放つなど、好相性を見せていました。