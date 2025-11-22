【GUのスカート】がかなり高見え！ 40・50代が真似したい「上品コーデ」

気軽にお出かけするときも、大人世代のコーディネートは品よく仕上げたい。そんな時、頼りになるのが【GU（ジーユー）】のアイテム。プチプラながら高見えするアイテムが揃っています。今回は、レディな雰囲気のフレアスカートを取り入れた、大人に似合う「上品コーデ」をご紹介。落ち着きと女性らしさを両立できるスタイリングで、冬のお出かけコーデを格上げしませんか？

ほどよいフレアで上品に仕上げるスカートコーデ

【GU】「カットソーフレアスカートQ」\1,290（税込・セール価格）

動くたびに揺れる美シルエットが魅力のフレアスカート。落ち感のあるカットソー素材によるドレープが、上品な雰囲気を底上げ。広がりすぎないフレアシルエットなので、甘すぎず上品に取り入れられそう。ボリュームのあるブルゾンやショート丈ジャケットと合わせれば、バランスの取れた大人コーデが完成。

起毛素材で冬らしい上品スタイルに

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\1,290（税込・セール価格）

あたたかみのある起毛素材で、季節感と高見えを両立できそうなスカートコーデ。こちらも落ち着いたフレアシルエットで、すっきりとした印象です。ダークグレー・ベージュ・ブラウンとどれを選んでも上品見えが狙えるカラバリも魅力。落ち着いたグレーベースのモノトーンコーデでまとめれば、スタイリッシュに仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M