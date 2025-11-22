Åû°æ¿¿Íý»Ò¡Ö°¤¤½÷¤Î¿Í¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤È¿¤Ó¤Æ¡×±ù¤Ã»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿üâÅÄËüºî¤òÀä»¿
±Ç²è¡Ö¤â¤¦¤¤¤Á¤É¤ß¤Ä¤á¤ë¡×¡Êº´Æ£·Äµª´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÎÅû°æ¿¿Íý»Ò¡Ê65¡Ë¡¢üâÅÄËüºî¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯±¡¤òÂà±¡¤·¤¿¼ã¼Ô¤È¡¢¹Ô¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿½ÇÊì¤Î¿´¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÉÁ¤¯¡£
°ì¸«¤Û¤«¤Î¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÂ¾¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆñ¤òÊú¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿Åû°æ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ÎËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌ·½â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É½¾ð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ë³Ð¤è¤ê¼ª¡¢¸ÀÍÕ¤ËÉÒ´¶¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¿´¤¬¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
±ù¤Ã»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿üâÅÄËüºî¡Ê18¡Ë¤òÀä»¿¡£¡Öº£¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤¤¿Í¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤âº£¤Î¼ã¤¤»Ò¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¿®¤È¤«¤â¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢°¤¤½÷¤Î¿Í¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
üâÅÄ¤Ï¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¡¢Åû°æ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»£±ÆÃæ¤âÅû°æ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£