◇男子ゴルフツアー ダンロップフェニックス第3日（2025年11月22日 宮崎県 フェニックスCC＝7117ヤード、パー70）

第3ラウンドが行われ、13位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は4バーディー、2ボギーの68で回り、通算5アンダーで8位に浮上した。首位と5打差で最終日を迎える。

序盤のチャンスを生かせず距離の長い4番でアプローチのミスからボギーを叩いた。しかし7番で第3打を1メートルにつけて挽回。11番パー3で1・5メートルにつけてバーディー。13番も好ショットで伸ばし、15番では10メートルのスライスラインを沈めて笑みを浮かべた。

前日は4番で1Wが破損したため残り14ホールをクラブ13本でプレーせざるを得なくなり、ティーショットでは3Wを多用して乗り切った。ラウンド後に新1Wをテストし、この日朝にも練習場で最終チェック。「戦えるかなと思った」とバッグに入れた。

最初に握った2番ではフェアウエーに運び「2番は良かったので、後はスイング次第だろうなと思った」と好感触をつかみ、計11回1Wを振った。

しかし決して満足できる出来ではなかった。5番、10番、16番で右の林に打ち込むなど、結局フェアウエーを捉えたのは2度だけ。フィニッシュでクラブから手を離す場面も目立ち「なかなか枠内に行ってくれなかった」とうつむいた。

それでもスコアを伸ばし、優勝戦線まで浮上してきた。16年の三井住友VISA太平洋マスターズ以来遠ざかっている国内ツアー優勝が視界に入った。「逆転できるように、いいスタートを切れるように準備します」と言い残し練習場に向かった。