『ばけばけ』「あなたは私のライバルなのかしら？」と問いかけるリヨにトキは… 第41回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第41回（24日）の場面カットが公開されている。
前回は、スキップをマスターしようと、錦織（吉沢亮）はこっそり練習中。しかし、生徒の小谷（下川恭平）、正木（日高由起刀）、弟の丈（杉田雷麟）、そしてヘブン（トミー・バストウ）にバレてしまう。ひょんなことから、スキップの発祥はヘブンが生まれたアメリカのものではないかと話になるが、ヘブンはアメリカ生まれではなかった。錦織たちにトキ（高石あかり）も交えた、ヘブンのことを知るための大クイズ大会が始まる。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）と錦織（吉沢亮）は、知事（佐野史郎）に案内されて月照寺を訪れていた。そこに、知事の娘・リヨ（北香那）が現れる。東京の女学校で英語を学んだリヨは、ヘブンと積極的にコミュニケーションをとり、錦織と知事は蚊帳の外に。数日後、女中仕事に励むトキのもとをリヨが訪ねてくる。「あなたは私のライバルなのかしら？」と問いかけるリヨにトキがだした答えは？
