おぎやはぎ、41年前・トヨタ“名車”を絶賛「余計なことしてない、素材の良さ。気持ちいいね」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう22日に放送される。今回は、「とにかくクルマ愛を叫びたい、国産旧車オーナーさん」をテーマに、人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』を送る。
【写真】驚きのコンディション…41年前のトヨタ“名車”の全貌
「1話も見逃していない」というほどの同番組の大ファンだというオーナー。その“愛車”は、1984年に登場したトヨタ“名スポーツカー”。国産市販車初のミッドシップ方式を採用し、モーターシーンに一大旋風を巻き起こした名車だ。
“リトラクタブルライト”の車がいい、というところから同車購入に至ったというオーナー。1台目が事故で全損するも同じ車を再度購入。別車種ではなく、同じ車を選んだ理由におぎやはぎも感心する。同車をきっかけに“ミッドシップ沼”にハマったというオーナー。その“愛車遍歴”におぎやはぎも驚く。
試乗では矢作が運転。「やっぱいいね。余計なことしてない、素材の良さ。気持ちいいね。ナチュラルだね」と絶賛。オーナーもその走りの良さを語ると、矢作は共感する。
