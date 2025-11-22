『松竹JAPAN GP CONTEST』グランプリに富居玲衣さん 4年ぶりに開催の松竹グループのオーディション
4年ぶりに開催となる松竹グループのオーディション『松竹JAPAN GP CONTEST』のファイナルが22日、都内で開催。グランプリには富居玲衣さんが輝いた。
【写真】ティアラを着けられると再び大粒の涙を流していた富居玲衣さん
グランプリで名前を読み上げられると富居さんの目には涙が。審査員を務めた森口瑤子からティアラを着けられると再び大粒の涙を流していた。スピーチで富居さんは「本当にうれしくて。これまで支えてきてくれた全ての人に感謝したいと思います。これから精いっぱい自分らしく唯一の女優となれるように頑張っていきたいと思います」と決意を新たにしていた。
創業130周年という節目の年に、次代のエンタテインメントを担う新たなスターの発掘を目指して開催された。過去のオーディション出身者には、21年の『松竹 JAPAN GP GIRLS CONTEST』でグランプリに輝いた中島瑠菜がいる。中島は人気雑誌『Seventeen」（集英社）の専属モデルを務めるほか、映画、ドラマ、CM、音楽MVなど多方面で活躍中。現在はNetflix映画『新幹線大爆破』（監督：樋口真嗣）にも出演している。
今回は、俳優・タレントを対象に、今後の多様なエンタテインメント業界をリードできる存在が求められた。経験の有無は問わず、求められるのは挑戦する意欲のみだった。応募総数約8000人の中から選出されたファイナリスト12人加え、配信アプリ「ミクチャ」での配信審査通過者3人を加えた15人がファイナル審査に挑んだ。
【写真】ティアラを着けられると再び大粒の涙を流していた富居玲衣さん
グランプリで名前を読み上げられると富居さんの目には涙が。審査員を務めた森口瑤子からティアラを着けられると再び大粒の涙を流していた。スピーチで富居さんは「本当にうれしくて。これまで支えてきてくれた全ての人に感謝したいと思います。これから精いっぱい自分らしく唯一の女優となれるように頑張っていきたいと思います」と決意を新たにしていた。
今回は、俳優・タレントを対象に、今後の多様なエンタテインメント業界をリードできる存在が求められた。経験の有無は問わず、求められるのは挑戦する意欲のみだった。応募総数約8000人の中から選出されたファイナリスト12人加え、配信アプリ「ミクチャ」での配信審査通過者3人を加えた15人がファイナル審査に挑んだ。