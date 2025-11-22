お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２０日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日のゲストは、お笑い芸人で音楽プロデューサーの古坂大魔王。古坂は“プロデュース”するシンガー・ソングライター、ピコ太郎の「ＰＰＡＰ」が世界的な大ヒットを記録した際のエピソードを明かした。

「ＰＰＡＰ」は動画がアップされた直後に、世界的人気歌手のジャスティン・ビーバーが“お気に入り”として紹介。瞬く間に世界的なトレンドとなり、各国で爆裂的なブームを巻き起こした。

古坂は「底ぬけＡＩＲ−ＬＩＮＥ」として活動していた１９９０年代から、音楽を駆使した斬新なコントを次々と発表。リズムネタコントの先駆け的な存在として、古くから芸人たちの間では注目されていた。

良ちゃんは「ちょっと古坂さんがやってきたこと、全部早すぎますよね」と感心。古坂がコンピューターを使っての音楽制作や配信などをいち早く挑戦していたことに「（当時）最先端を行きすぎているというか…」と話すと、古坂は「最先端って最後端なんですよ。早すぎると次のブームの後ろなんですね。実は最先端ってカッコ良くないの。土壌が育ってないのに勝手にやってるだけなんで。ただのマニアックな自己満足」と苦笑した。

古坂は「ＰＰＡＰ」大ヒットの背景に、大物落語家・立川談志さんへの恩を述懐。「（ネタの）『テクノ体操』ってやつ。『ＰＰＡＰ』の元になるやつを」と、ＮＨＫ「爆笑オンエアバトル」のチャンピオン大会で「テクノ体操」を披露したと振り返った。

「チャンピオン大会は絶対にオンエアされるから。テクノ体操は毎回オフエアだったの。毎回、落ちてたの。でも、なんとかショートコントとか当てぶりで勝って決勝で…。（オンエアされる状況でテクノ体操を）やろうって決めてたんだよ。他の芸人が『お前、あれやんの？ずっと落ちてたよ？』って。あれをやりたいってやったら（審査員に）談志師匠がいて。談志師匠、あの人は、実は音楽とお笑いにすごい長けている人なんです。『おもしろい…』って。『全く笑いどころはなかったけど、あげるよ』って（特別賞を）もらって。初めて、人に（『ＰＰＡＰ』のルーツを）認められたのが談志さん。『何があっても音楽やめんなよ！いいか、やめんなよ？お前は音楽だ！』って。まさか、まさかで『ＰＰＡＰ』が跳ねて。あれが９７年だから。（大ヒットまで）１９年かかってるんです」と談志さんの先見の明に改めて感激。懸命に励ましてくれた言葉に深い感謝を示していた。