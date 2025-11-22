◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス 第３日（２２日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

第３ラウンドが行われ、４位で出た木戸愛（日本ケアサプライ）が３バーディー、１ボギーの６９で回り、首位と２打差の２位に浮上した。初優勝した１２年７月のサマンサタバサレディース以来、１３年１２４日ぶりのツアー史上最長ブランク優勝を狙う。

５番で９メートルの上りフックラインをねじ込み、１１番は３メートルに寄せてバーディー。１６番でボギーをたたいた後、１７番パー５は残り２１６ヤードの第２打が飛びすぎてしまったが、グリーン奥のテレビ塔に止まって救済を受け、アプローチを１メートルに寄せてバーディーを奪った。「いいショットもいいパットもラッキーもあって、トータル良かったと思う」とかみしめた。

前日には、自身と同じく男子ツアー９４勝・尾崎将司に師事する佐久間朱莉（しゅり、大東建託）が初の年間女王を決めた。２３年末から指導を受ける木戸はこの日朝に「女王おめでとう」と“姉弟子”を祝福。４月の初Ｖから４勝を挙げて戴冠した後輩の姿に「すごい。尊敬します。刺激を受けてます。私自身もしっかり頑張りたい」と、ジャンボ軍団で快挙ラッシュを起こす。

２２年に１１年１８９日ぶり優勝を飾った金田久美子（スタンレー電気）を抜き、８８年のツアー制施行後の最長ブランクＶを目指す。今季は２位が２回と悔しさを味わってきた木戸は「あまり気負わず、自分のプレーをしっかりしたい」。佐久間と同じ最終組で臨む最終日へ冷静に挑む。