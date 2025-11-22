煮る・茹でる・炊くまで。毎日の料理を1台で叶えるマルチポット【アイリスオーヤマ】のマルチポットがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ダイヤモンドコーティングで汚れ知らず。使いやすさも収納力も抜群【アイリスオーヤマ】のマルチポットがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
アイリスオーヤマのマルチポットは、煮る・茹でる・炒める・沸かす・和える・揚げる・炊くの7役をこなすオールインワン調理器具。容量2.2リットルで、片手鍋のように使える手軽さを持ちながら、煮物やスープ、カレーやシチューまで1台で完結できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
丸みのある形状が効率的な対流を生み出し、茹で物やパスタ調理にも最適。深さがあるため炒め物も飛び散りにくく、油はねを抑えながら揚げ物も美味しく仕上げる。注ぎ口付きでお湯や油をスムーズに注げるのも便利なポイント。さらに白米もふっくら炊き上げられるため、日常の幅広い料理に対応する。
内面には人工ダイヤモンドを配合したフッ素樹脂コーティングを採用し、食材がこびりつきにくく、汚れもスルッと落ちる仕様。
コンパクトな形状で収納しやすく、ハンドルが下向きなので棚でも場所を取らない。1人暮らしからファミリーまで、毎日の料理をもっと手軽にする万能ポットだ。
