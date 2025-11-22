大容量で快適に。通学・通勤を支えるロゴスパーク大型ディパック【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場中‼
極厚パッドと反射材で安心。長く使える快適ディパック【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックは、通学や通勤に便利な大容量設計で、日常からアクティブシーンまで幅広く活躍するモデル。チェストベルトを備え、歩行時のずれ落ちを防ぎながら体への負担を軽減する。
ショルダーには通気性の良いメッシュと10ミリメートルの極厚パッドを採用し、長時間の使用でも快適。正面には仕切り付きのオーガナイザーポケットを配置し、小物整理に便利な機能収納ポケットも各所に備えている。
メインルームにはノートPCやタブレットを収納できる内装ポケットを搭載し、両サイドにはペットボトルや折り畳み傘を収納可能なポケットを装備。
背面は通気性の高いメッシュ素材とフォーム入り構造でクッション性を確保。さらに反射リフレクターを配置し、夜間の安全性にも配慮している。収納力と快適性を兼ね備えた、大型ディパックの定番。
ショルダーには通気性の良いメッシュと10ミリメートルの極厚パッドを採用し、長時間の使用でも快適。正面には仕切り付きのオーガナイザーポケットを配置し、小物整理に便利な機能収納ポケットも各所に備えている。
メインルームにはノートPCやタブレットを収納できる内装ポケットを搭載し、両サイドにはペットボトルや折り畳み傘を収納可能なポケットを装備。
