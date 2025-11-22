ベビースターラーメン丸から豚キムチ味が新登場！旨辛×食感がクセになる限定おやつ

「ベビースターラーメン丸」シリーズから、寒い季節にぴったりの限定フレーバー『ベビースターラーメン丸（豚キムチ味）』が2025年11月17日より発売されます。ひとくちサイズの丸い形は食べやすく、小腹満たしにもぴったり。刺激的な香りと、豚肉の旨みが重なるピリ辛テイストは、食べ進めるほどクセになる味わいです♪おやつにもおつまみにもマルチに楽しめる一品として注目が集まっています。

旨辛×食感がクセになる豚キムチ味

今回登場する『ベビースターラーメン丸（豚キムチ味）』は、キムチのピリ辛さと豚肉の旨みをギュッと凝縮したフレーバー。

カップを開けると広がるスパイシーな香りに続いて、カリッザクッとした軽快な食感が楽しめます。

噛むほどに麺がホロホロほどけ、旨辛い豚キムチの味わいが口いっぱいに広がるのも魅力。寒い季節にもぴったりな、ほっとするような旨味が感じられます。

おやつにも晩酌にも合う万能スナック

後引く旨辛さは、おやつにはもちろん日本酒やビール、発泡酒などのおつまみにも相性抜群。ひとくちサイズなので手軽に食べられ、晩酌の“ちょい足し”にもぴったりです。（※お酒は二十歳になってから）

心地よい辛味が体も気分も温めてくれるので、冷える夜にもおすすめの一品。冬のくつろぎ時間に寄り添う、旨辛スナックとして活躍してくれます。

DROOLYのパウンドケーキ♡ショコラ＆カマンベールの季節限定スイーツ

商品概要と発売日をチェック

『ベビースターラーメン丸（豚キムチ味）』は内容量59g、価格はオープン価格で店頭想定価格は税込168円前後。2025年11月17日（月）より全国のコンビニエンスストアで期間限定発売されます。

ひとくちサイズの「ベビースターラーメン丸」ならではの軽快な食感と、豚キムチの旨辛さを楽しめる魅力的な限定フレーバーです。

冬にうれしい旨辛スナックを楽しんで



寒くなる季節に恋しくなるのが、じんわり体を温めてくれる旨辛の味わい。

『ベビースターラーメン丸（豚キムチ味）』は、ひとくちサイズで食べやすく、カリッザクッとした食感や噛むほどに広がる豚キムチの旨味が楽しめる限定フレーバーです。

価格は店頭想定税込168円前後。おやつにもおつまみにも活躍してくれる万能スナックで、冬のリラックスタイムをさらに楽しく彩ってください♡